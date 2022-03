Wine&Siena, taglio del nastro per la settima edizione, gli appuntamenti di domani

Dalle 11 di domani sabato 12 marzo le porte del Santa Maria tornano ad aprirsi per Wine&Siena, prima grande manifestazione del vino in Toscana. Stasera invece c’è stato il taglio del nastro che ha aperto l’edizione di quest’anno.

In presenza, dopo due anni di pandemia. Si entra subito nel vivo con la conferenza stampa di presentazione della guida enogastronomica “l sentieri del gusto” e la premiazione del ristorante vincitore di “Tra Borghi e Cantine – dove la tradizione incontra il gusto”. Ed ancora, masterclass già sabato 12 marzo: I Vini del Friuli, Il Timorasso e la verticale con Il Borro con Salvatore Ferragamo. Spazio anche all’innovazione nel convegno on line con “Nutraceutica e integratori, la nuova frontiera per l’agricoltura. Alla ricerca delle molecole pregiate che fanno bene all’organismo”. Alle 16, in presenza, Helmuth Köcher e la Regione Abruzzo presenteranno in anteprima il progetto “Abruzzo Sostenibile”.

E’ la prima giornata della settima edizione Wine&Siena – Capolavori del gusto a Siena dal 12 al 14 marzo 2022 con le eccellenze premiate The WineHunter Award, 129 produttori, 460 vini da degustare. Wine&Siena dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini l’evento immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Preziose le collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo Siena, il Comune di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena. L’evento ha anche il patrocinio della Regione Toscana. Un percorso tra location uniche come il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione e Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala, che torna ad essere per il secondo anno la location principale delle degustazioni enogastronomiche.

Tutto il programma di sabato 12 marzo

Con i percorsi sensoriali si parte alle 11 di sabato 12 marzo al Santa Maria della Scala a Palazzo Squarcialupi dove si andrà avanti fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi. Qui, al Santa Maria della Scala, ci sarà anche la Winehunter Area bio&dynamica. Alle 11,30 con The WineHunter Talks, nella Sala San Ansano al Santa Maria della Scala, Confcommercio Siena presenta la guida enogastronomica “l sentieri del gusto” e sarà premiato il ristorante vincitore di “Tra Borghi e Cantine – dove la tradizione incontra il gusto” nell’edizione 2021. Alle 13, The Origin of Wine, approfondimento online, e alle 14,30, in collaborazione con Università degli Studi di Siena il convegno “Nutraceutica e integratori, la nuova frontiera per l’agricoltura. Alla ricerca delle molecole pregiate che fanno bene all’organismo”, il convegno si terrà on line. Alle 16, invece in presenza, Helmuth Köcher e la Regione Abruzzo presenteranno in anteprima il progetto “Abruzzo Sostenibile”. Dalle 12 alle 17 sarà possibile scoprire Palazzo Sansedoni attraverso due visite guidate nelle stanze settecentesche dove è conservata la collezione della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. E’ obbligatoria la prenotazione inviando una mail a [email protected] o telefonando al numero 0577226406. I visitatori saranno accompagnati nelle stanze che furono dimora della nobile famiglia senese dei Sansedoni e che, attualmente, ospitano la Collezione Opere d’Arte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. La visita guidata permetterà di far conoscere la storia del Palazzo, dei personaggi che lo hanno abitato e dei suoi tesori nascosti attraverso illustrazioni aneddoti e racconti.

Il 12 marzo ci saranno anche le Masterclasses, degustazioni guidate alla scoperta di vini e terroir, storie di eccellenza e realtà enogastronomiche che si terranno al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione. Alle 12, I Vini del Friuli, degustazione guidata a cura di Marcello Vagini e AIS dove si potranno conoscere i prodotti di Petrussa (2019 Schioppettino di Prepotto DOC, 2020 Chardonnay S.Elena DOC), m anche di Komjanc (2020 Ribolla Gialla Collio DOC e 2018 Picolit Collio). Nella masterclass delle 14,30 sarà possibile scoprire il “Timorasso”, degustazione guidata a cura di Massimo Pastura e Slow Wine – condotta di Siena. Ci saranno 2018 Derthona Sivoy Colli Tortonesi Timorasso DOC, 2015 Derthona Sivoy Colli Tortonesi Timorasso DOC, 2014 Derthona Riserva Timian Colli Tortonesi Timorasso Riserva DOC, 2010 Derthona Riserva Timian Colli Tortonesi Timorasso Riserva DOC, 2006 Derthona Riserva Timian Colli Tortonesi Timorasso Riserva DOC. Alle 17,30, inoltre, verticale con Il Borro, degustazione guidata a cura di Salvatore Ferragamo e FISAR. Ci saranno 2018 Il Borro Toscana Rosso IGT, 2017 Il Borro Toscana Rosso IGT, 2008 Il Borro Toscana Rosso IGT, 2004 Il Borro Toscana Rosso IGT, 1999 Il Borro Toscana Rosso IGT.

Sabato 12 marzo, inoltre, ci sarà la cena alla Sala Lupe, presso il Palazzo Comunale, alle 20, a cura dell’organizzazione di Wine&Siena. 50 posti a sedere per un viaggio nella tradizione culinaria toscana e senese. Per prenotazioni è possibile contattare Elena Lapadula all’indirizzo [email protected]