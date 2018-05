Verificare la spesa dei fondi pubblici: all’università la “scuola di OpenCoesione”

“A Scuola di OpenCoesione”: all’Università di Siena presentazione dell’iniziativa di didattica innovativa del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

In occasione della Festa dell’Europa, mercoledì 9 maggio l’Università di Siena ospiterà l’incontro di presentazione dell’iniziativa “A Scuola di OpenCoesione”, il percorso di didattica innovativa realizzato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Interverranno all’incontro, che si terrà alle ore 10, nell’aula magna del palazzo del Rettorato, organizzato dalla Europe Direct dell’Ateneo senese in collaborazione con la Regione Toscana, gli studenti delle scuole toscane che hanno partecipato quest’anno al progetto, che presenteranno i risultati del loro lavoro.

A “Scuola di OpenCoesione”, giunto alla sua quinta edizione, è una progetto didattico e civico rivolto a studenti e docenti di istituti secondari di secondo grado. Partendo dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul portale OpenCoesione, il progetto abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e a coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia.

Gli studenti che hanno partecipato al progetto saranno presenti, insieme al personale della Europe Direct dell’Università di Siena, venerdì 11 maggio, all’incontro che si terrà a Firenze, dal titolo “Che futuro per la politica di coesione dopo il 2020?”, organizzato dalla Regione Toscana, in partenariato con il Comitato europeo delle Regioni (CdR) e la Commissione europea (CE).

Per informazioni sulle due iniziative: http://www.europedirect.unisi.it/category/news-e-eventi/