Starcon è fantascienza, fumetti, cosplay: un mondo di giochi a Chianciano Terme

Tra pochi giorni comincia l’edizione 2018 di STARCON, la multiconvention di fantascienza, giochi, fumetti ma non solo che sarà protagonista a Chianciano Terme dal 24 al 27 maggio prossimi ai parchi Fucoli ed Acquasanta.

Ospite d’onore della manifestazione è il poliedrico attore britannico Jason Isaacs interprete di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter e del capitano Gabriel Lorca nella nuova produzione di Netflix “Star Trek Discovery”.

Con lui saliranno sul palco della Starcon Rekha Sharma, Robert Picardo, John De Lancie, Marine Mosiman, Brian Muir, Claudia Wells.

Tanti gli ospiti italiani della kermesse a partire dall’attore e doppiatore Fabrizio Pucci, “voce italiana” di tantissime star internazionali.

Con Franco Brambilla illustratore italiano ed Emiliano Mammucari fumettista, illustratore e scrittore, verrà dato spazio anche alla fantascienza scritta e disegnata.

Ancora arte e scultura di qualità con l’artista italiano Gianluca Veggia,

Spazio anche alla scienza con Leonardo Testi, Full Astronomer all’European Southern Observatory e Dirigente di Ricerca presso l’INAF-Osservatorio

Altro ospite scientifico dell’INAF è Edvige Corbelli, esperta di astronomia ed astrofisica.

Paolo Attivissimo, giornalista informatico, scrittore, esperto di fake news, scienza e fantascienza.

Marcello Rossi e Cesare Cioni sono tra i massimi esperti in Italia di fantascienza cinematografica e televisiva. Con loro scopriremo le curiosità e le storie relative alla science fiction degli anni 50.

Durante i quattro giorni della Starcon ci saranno tante possibilità di divertimento. Dai giochi sul palco, quiz a tema, alle sfilate di costumi, alle lezioni di klingon, la lingua parlata da una delle razze più famose di Star Trek. Per gli appassionati anche l’occasione di imparare ad usare la bat’leth, la letale arma klingon. Per i più temerari anche una esclusiva “escape room” a tema fantascientifico.

STARCON multiconvention di fantascienza, ospita diverse realtà al suo interno.

Si svolgerà infatti la 32° edizione della STICCON, la convention dedicata a Star Trek, organizzata dallo Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”; spazio anche alla YAVINCON, quindicesima edizione del raduno dei fan di Star Wars; REGENERATION, terza edizione delle giornate del

Doctor Who Italian Club; CHEVRON 2, convention ufficiale dello SG-F Stargate Fanclub Italia;

L’evento è realizzato in collaborazione con tutti i club citati e con l’Italian Klinzah Society, associazione culturale, Doctor Who Hermits United – Italian Fans of the Doctor, Gundam Italian Club, Ritorno al Futuro Club Italiano.

La STARCON ha il patrocinio del Comune di Chianciano Terme.

STARCON è anche fumetti e cosplay con STARCONCOMICS. Un evento nel pieno del weekend di STARCON che porterà a Chianciano il colorato mondo del cosplay in tutte le sue forme.