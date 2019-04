Santi e miracoli protagonisti alla biblioteca degli Intronati

Lo studio delle immagini miracolose e dei santi con poteri taumaturgici sarà oggetto della presentazione del libro Saints, Miracles and the Image: Healing Saints and Miraculous Images in the Renaissance (ed. Brepols, 2019), oggi, venerdì 12 aprile alle 17.30, nella sala storica della biblioteca comunale degli Intronati, in via della Sapienza, 5.

L’appuntamento, a ingresso libero, vedrà il coordinamento di Raffaele Ascheri, presidente del Cda della biblioteca, e la partecipazione di Michele Pellegrini, ricercatore dell’università di Siena e delle curatrici del volume Sandra Cardarelli, ricercatrice all’università di Aberdeen e Laura Fenelli, docente alla Kent State university di Firenze, insieme agli autori.

Il volume contiene interventi di Sheila Barker, Vittoria Camelliti, Meghan Callahan, Sandra Cardarelli, Stefano D’Ovidio, Marco Faini, Gabriele Fattorini, Laura Fenelli, Alessia Lirosi, Alessia Meneghin, Diana Norman, Jessica N. Richardson, e Valentina Živković.

Il libro rivaluta e contestualizza la produzione artistica e la venerazione delle immagini miracolose e dei santi patroni e taumaturghi a Siena, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, e in altri luoghi meno conosciuti, come Gavorrano, o in regioni finora poco studiate, come la Calabria e le Marche.

Inoltre analizza queste immagini in termini di cultura materiale nei loro differenti contesti di appartenenza, religiosi, civici, pubblici o privati. Le immagini sono dunque considerate come oggetti sia estetici sia di culto per rispondere a domande sulla loro committenza, produzione, funzione e fruizione.