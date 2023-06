Presentato il programma estivo dell’Accademia Chigiana, Nicola Sani: “Un viaggio tra suoni e parole”

Parola e suono, un rapporto indissolubile: è il tema proposto oggi dall’Accademia Chigiana, durante la presentazione della IX edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy: il programma estivo dei concerti e degli eventi organizzati dall’accademia musicale.

Oltre cento concerti, sei produzioni d’opera, sei concerti sinfonici, quattro formazioni orchestrali, oltre 30 ensemble da camera e ancora grandi spettacoli, concerti nelle terre del Chianti Classico, celebri interpreti, direttori, compositori e registi di livello mondiale, una straordinaria orchestra virtuale di 60 altoparlanti unica al mondo, lo splendore della musica barocca, gli incontri con il jazz e le nuove tendenze dell’elettronica.

“Dato che la maggior parte dei nostri spettacoli sono all’aperto speriamo che il tempo che ci venga incontro – ha aperto così il direttore artistico dell’Accademia Nicola Sani -, ma scherzi a parte, sarà senza dubbio un festival appassionante. Il titolo di quest’anno è ‘parola’, perché abbiamo deciso di proporre un viaggio che metta in rapporto la musica ed i testi, quindi il pubblico assisterà a molte opere di teatro musicale, con l’auspicio di accompagnarlo nel migliore dei modi”.

Il programma estivo partirà ufficialmente il 6 luglio e terminerà il 2 settembre, andando a toccare tutti i punti più significativi del territorio senese e di tutta la Toscana. Inoltre, il Concerto per l’Italia, che si terrà in Piazza del Campo, sarà possibile vederlo ed ascoltarlo sulla Rai, sia in televisione sia in radio.

“Tra i tanti protagonisti – conclude Nicola Sani -, vorrei sottolineare che in occasione del Concerto per l’Italia, il nostro docente Daniele Gatti, dirigerà l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, sperando di offrire al pubblico uno spettacolo unico”.

Pietro Federici