Ottobre nel senese: scopri gli eventi enogastronomici e turistici sulle colline più’ belle del mondo!

La Toscana è una terra d’oro e ogni provincia è un capolavoro di arte, storia, profumi e sapori. Il mese di ottobre è un periodo perfetto per viverla al meglio!

In quale altra parte del mondo possiamo trovare paesaggi così belli come quelli della Val d’Orcia? E in quale altra regione se non in Toscana potete immergervi in borghi perfettamente conservati come Volterra, Montepulciano e San Gimignano? La risposta è nessuna.

E ottobre è un mese perfetto per vivere la terra di Dante e Petrarca, perchè le giornate sono ancora tiepide, le colline sono un tripudio di colori e il turismo è meno affollato, ma non mancano eventi e intrattenimento che possono rendere speciali le vostre vacanze fuori stagione.

Il 25° International Terra di Siena Film Festival

Da fine settembre a inizio ottobre va in scena il festival del cinema di Siena, che dà ampio spazio ai giovani con opere prime e seconde e al cinema internazionale di ricerca.

Una rassegna che compie 25 anni, ma si mantiene sempre giovane e anzi guadagna importanza nel ricco panorama nazionale dei festival.

Sono molto forti i legami col territorio e anche con l’Università di Siena, che vede ogni anno due giovani rappresentanti degli studenti nella giuria.

La vendemmia nel Chianti e a Montalcino

Settembre è il mese in cui si inizia a parlare di vino rosso, anche se ormai con l’aumento delle temperature la vendemmia si sposta ogni anno più in là. Il re delle colline senesi è il Chianti Classico Docg e attorno alla vendemmia e alla presentazione delle vecchie annate le cantine organizzano eventi e degustazioni, inclusa la possibilità di partecipare alla raccolta manuale delle uve.

Altra perla dell’enologia è Montalcino, territorio dello straordinario Brunello, ma non trascurate anche Montepulciano e il suo Nobile.

Le strade del vino qui sono moltissime e se l’annata è buona ad ottobre potrete già gustare funghi straordinari e qualche tartufo!

Il settecentenario della morte di Dante Alighieri

Per chi ama l’arte, la letteratura e la poesia sono da non perdere la lunga serie di eventi e rassegne dedicate a Dante Alighieri, il divin poeta morto esattamente 700 anni fa, nel 1321.

La “Divina commedia” torna di moda, declamata nelle piazze, evocata con allestimenti teatrali speciali oppure ricordata da concerti con le migliori sinfonie dedicate ai versi immortali di Dante.

Controllate i calendari di ogni comune toscano e troverete un evento a lui dedicato.

A Siena città, per esempio, sabato 2 ottobre saranno letti tutti e 100 i canti della Commedia!

La sagra del Tordo a Montalcino

Parlavamo di Montalcino per il vino, ma il borgo toscano ha una storia secolare da raccontare e lo fa in particolare nell’ultimo weekend di ottobre, con la “sagra del tordo”.

In origine la sagra era una gara venatoria di caccia al tordo e dopo le battute nei boschi gli arcieri consegnavano i tordi alle donne e venivano organizzati grandi banchetti per le vie del centro storico.

Oggi è invece una gara di arcieri che rappresentano i quartieri e che ha come contorno una sfilata di 150 figuranti in abiti medievali. A pranzo e a cena si accendono numerosi calderoni con polenta, selvaggina, cinghiale e insieme ai piatti della tradizione non manca nel servizio un buon bicchiere di rosso!

L’Eroicagaiole

Per chi ama le competizioni sportive e il ciclismo, ottobre in Toscana inizia con l’Eroicagaiole, una delle più dure e complesse gare al mondo per le due ruote.

Oggi la competizione nata nel 1977 è un vero e proprio festival, ma resta di base una faticosissima gara ciclistica su per le impervie colline toscane di Siena. Da Gaiole in Chianti ci si inoltra tra cipressi, boschi e paesaggi mozzafiato risalendo sterrati e strappi davvero impegnativi.

Per le vie del paese vengono allestiti stand, mercatini dell’artigianato, mostre dedicate alle edizioni precedenti.

Gli eventi ciclistici sono diversi e anche stavolta vi consigliamo di tenere d’occhio i siti dei vari comuni oppure i manifesti appesi lungo le straordinarie stradine tortuose che collegano questi borghi senza tempo.

Halloween

Quali scenari migliori di borghi con castelli, mura merlate, torri, sotterranei e musei della tortura per festeggiare un Halloween davvero da brividi?

In Toscana storie, leggende e fantasmi sono reali e incontrarli nella Notte delle Streghe è davvero un’esperienza indimenticabile.

Controllate i siti delle Pro Loco, dei comuni e delle location più belle della provincia di Siena e troverete l’evento perfetto per farvi tremare di paura!