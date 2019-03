Otto secoli di storia accademica: l’università protagonista di “Passeggiate d’autore”

Un viaggio a ritroso nel tempo per ripercorrere gli otto secoli di vita dell’università di Siena. Domani, sabato 23 marzo, partenza alle 15 in via Banchi di Sotto 55 è in programma la Passeggiata d’Autore “L’antico ateneo” che vedrà come guide il responsabile dell’Archivio storico dell’Università di Siena Alessandro Leoncini e Luca Virgili, Princeps Baliaque Senensium ad Honorem. È questo il secondo appuntamento con Le Passeggiate d’Autore 2019-2020, il format ideato dal portale toscanalibri.it a cura dell’assessorato al turismo del comune di Siena e con la collaborazione di banca Monte dei Paschi di Siena. La Passeggiata, eccezionalmente a numero chiuso, è già al completo e non sono consentite altre prenotazioni.

La Passeggiata – Il 26 dicembre 1240 è generalmente ritenuta la data di fondazione dell’Ateneo senese ma, in realtà, questa è solo la data in cui il podestà di Siena Ildebrandino Cacciaconti confermò una legge precedente (ma non sappiamo di quando) che stabiliva che le somme anticipate dagli osti come pagamento delle tasse venissero utilizzate per pagare gli stipendi ai maestri dello Studio. Lo Studio senese è quindi nato prima del 1240, ma non è possibile stabilire quando si sia formato. Il comune di Siena comprese immediatamente l’importanza e il prestigio che la città avrebbe acquisito dotandosi di una università e cercò in tutti i modi di favorirne lo sviluppo. Già dal XIII secolo sappiamo dell’esistenza di una scuola giuridica, una scuola di grammatica, una scuola medica. Da allora in poi l’università di Siena divenne attrattiva per studenti provenienti da tutta Europa. In otto secoli di vita molte sono le vicende che hanno incrociato la storia dell’Università con la storia della città, della Toscana, dell’Italia e non solo. Otto secoli in cui la migliore gioventù – “Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus”, si canta nel celebre inno goliardico – ha frequentato le aule dello Studio senese, ha condiviso scienza e saperi. Respirato una storia che viene molto da lontano. Per info 0577391787 | [email protected]. A disposizione per i partecipanti (su richiesta al costo di 1,00 € e fino ad esaurimento) dispositivi audio per seguire le visite forniti da FOLLOW ME. Programma completo su www.toscanalibri.it