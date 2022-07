“Opera in concerto”, domani l’omaggio di Siena a Ettore Bastianini

Dopo il Concerto per l’Italia, evento straordinario del festival chigiano tenutosi venerdì 15 luglio in Piazza del Campo, con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino guidata dal M° Zubin Mehta e Antonio Meneses violoncello solista, il Chigiana International Festival & Summer Academy prosegue con un altro concerto speciale.

Nel centenario della nascita di Ettore Bastianini, la città di Siena omaggia il grande baritono senese con una serata, coprodotta dall’Accademia Chigiana e dal Comune di Siena, che vedrà protagonisti la Filarmonica Arturo Toscanini diretta dal maestro Matteo Parmeggiani, con il soprano Fiorenza Mercatali, il mezzosoprano Eleonora Filipponi, il tenore Paolo Mascari e il baritono Badral Chuluunbaatar

Un percorso musicale tra le arie e le sinfonie dalle più celebri opere liriche: da Gioachino Rossini – in programma la Sinfonia da Il barbiere di Siviglia, La danza da Soirées musicales e l’aria Non si dà follia maggiore da Il turco in Italia – a Wolfgang Amadeus Mozart con l’aria Il mio tesoro intanto da Don Giovanni. E ancora: la Sinfonia da Don Pasquale di Gaetano Donizetti, le arie L’amour est un oiseau rebelle (Habanera) e Votre toast, je peux vous le render da Carmen di Georges Bizet e i capolavori di Giuseppe Verdi Preludio Atto I da La traviata, Sinfonia da Giovanna d’Arco e le arie Cortigiani, vil razza dannata e Sì vendetta, tremenda vendetta da Rigoletto.

“Un concerto fortemente voluto da questa amministrazione, pensato per rendere omaggio ad una figura che ha fatto conoscere Siena nel mondo grazie alla sua musica e alla sua storia – dichiara il sindaco di Siena Luigi De Mossi. – Grazie alla collaborazione nata con la contrada della Pantera, contrada di appartenenza del baritono, e all’impegno del comitato nato per le celebrazioni del centenario della nascita di Ettore Bastianini, in Piazza del Campo sarà celebrato un pezzo della nostra storia e delle nostre tradizioni”.

Nato a Siena il 24 settembre 1922 in via Paolo Mascagni, nella contrada della Pantera, Ettore Bastianini, nonostante un’incessante attività che lo portò a tenere fino a 80 recite all’anno, mantenne un legame forte con la propria città, come testimonia l’elezione a Capitano della Contrada della Pantera negli anni dal 1959 al 1967, di cui seguì la vittoria nel Palio del 2 luglio 1963.

Il Priore della Pantera, nel costante impegno per la valorizzazione della figura di Ettore Bastianini non solo all’interno della Contrada, saluta con favore l’evento organizzato dal Comune e l’Accademia Chigiana. Il concerto in Piazza del Campo in suo ricordo, realizza infatti un’idea promossa dalla Contrada stessa all’interno del Comitato Promotore per le celebrazioni del centenario.

Bastianini era dotato di una voce potente e solida, ma morbida allo stesso tempo. Secondo Piero Mioli è stato “una delle migliori voci del secolo, bronzea, timbrata, impavida, estesa”. Dopo il debutto avvenuto nel 1945 (a 23 anni) a Ravenna, l’apice della carriera Bastianini lo raggiunse al volgere del decennio (1958-1962), periodo in cui realizza le sue interpretazioni più famose, che lo consacrano definitivamente alla storia come uno dei maggiori interpreti delle opere di Verdi, oltre ad alcuni ruoli nell’opera verista come Carlo Gérard nell’Andrea Chénier di Umberto Giordano e ai “classici” Bellini, Donizetti e Rossini. Nel 1960 debutta al Theater des Westens di Berlino, nel 1962 al Royal Opera House, Covent Garden di Londra e continua a calcare le scene dei teatri italiani fino alla sua prematura scomparsa, il 25 gennaio del 1967.

Biglietteria e informazioni – L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione sul sito www.chigiana.org e presso la Biglietteria di Palazzo Chigi Saracini, dalle ore 12 alle ore 18. Per Informazioni: tel. 0577-220922 oppure via e-mail: [email protected]

Accesso alla piazza – Per consentire un afflusso regolato e in sicurezza all’evento, a partire dalle ore 20.30, l’accesso alla “conchiglia” di Piazza del Campo sarà consentito solo da tre varchi, posizionati nei pressi di: Curva del Casato/via del Casato; Costarella dei Barbieri; Curva di San Martino/via Rinaldini (Chiasso Largo)

Sarà consentito l’accesso alla Piazza e agli esercizi commerciali. Gli spettatori che assisteranno al concerto seduti nella platea disposta al centro della Piazza (posti riservati con prenotazione) sono pregati di presentarsi ai varchi almeno 40 minuti prima dell’inizio del concerto, che avrà inizio tassativamente alle ore 21.30 per consentire la diretta radiofonica della RAI. A partire dalle ore 21.15, i presenti senza prenotazione/posto a sedere in platea o presso uno dei locali commerciali saranno invitati a posizionarsi in aree appropriate, compatibilmente con lo spazio disponibile.