L’agenda di Siena News – Michele Riondino apre la stagione teatrale della Val d’Elsa

“Il Maestro e Margherita” aprono la stagione teatrale della Val d’Elsa

Michele Riondino andrà in scena al Politeama alle 21, con la sua commedia dal titolo “Il Maestro e Margherita”, l’opera ripresa dall’omonimo libro di Michail Bulgakov, farà da apripista nell’apertura della stagione teatrale della Val d’Elsa. I biglietti sono disponibili in prevendita e possono essere acquistati presso il Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi, in orario cassa teatro ( martedì 5 novembre dalle 17 alle 19, e il giorno dello spettacolo dalle 18). Grazie alla biglietteria integrata è possibile acquistare i biglietti anche presso le casse del Boccaccio di Certaldo e del Popolo di Colle di Val d’Elsa. È inoltre disponibile la prevendita online sul sito www.politeama.info.

Informazioni su <http://www.politeama.info> www.politeama.info o per mail a

<mailto:[email protected]> [email protected] o

telefonando al numero 0577-983067.

Daniele Marotta presenta la sua mostra su Siena

Alle 19 al Caffè d’autore di Piazza del sale viene presentata la prima mostra dei dipinti acquarelli di Daniele Marotta. Un ciclo di immagini dedicate alla città e al mondo di persone che la attraversa. Protagonista è un’umanità di passaggio, uno specchio di riflessione sul presente e su se stessi. Si potranno vedere lavori degli ultimi 10 anni con cui l’autore cerca di comporre da tempo un libro senza mai giungere alla compiutezza desiderata, che non hanno mai lasciato il suo studio prima

All’Università si recita Dante

L’evento dal titolo “Dada Dante”, organizzato dal Comitato Siena per Dante e dal Centro per il libro e la lettura, avrà luogo alle 10 nel padiglione esterno all’edificio San Niccolò a Porta Romana. Lo spettacolo vedrà studenti ed attori in una competizione di recitazione dei versi del “Sommo Poeta”. I partecipanti saranno 600 studenti delle scuole, nell’occasione, sarà lanciata anche la macchina che scrive artificialmente versi di danteschi.

Campansi: tra musica, giochi e balli

Al via la 3 giorni alla residenza sanitaria Campansi, per far conoscere alle persone i servizi offerti agli anziani. Si inizia alle 10 con l’apertura del “mercatino dell’Avo” e con la tombola, mentre nel pomeriggio alle 16 l’Accademia di canto moderno presenterà il concerto spettacolo dal titolo “Tanghi e ritmi sudamericani”. Per tutti i presenti buffet realizzato dalla cucina dell’Asp Città di Siena con servizio a cura dell’Istituto alberghiero “Artusi” di Chianciano Terme.

Cervinia incontra Castelnuovo per un’altra edizione di Girogustando

Il ristornate “La Taverna” di Castelnuovo Berardenga, incontra il ristorante “Alpage” di Cervinia. Un’altra edizione di Girogustando che vedrà una collaborazione a 4 mani per un esplosione di sapori, con un tema vintage, allietato da musiche anni ’70, ’80 e ’90. I ristoranti presenti saranno La Taverna, una delle eccellenze nel senese ed il valdostano Restaurant Alpage. Tra un piatto e l’altro, l’incontro tra cuochi del 6 novembre a Castelnuovo Berardenga offrirà anche nuovi spunti di conoscenza, come spesso avviene negli eventi Girogustando. Gli occhi del pubblico si poseranno in particolare su alcune cartoline della Siena anni ’70-’90 tratte dalle ‘Augustorie’

Tutti i dettagli su www.girogustando.tv<http://www.girogustando.tv>.

Vetrina Toscana a Montalcino tra vini e piatti prelibati

L’iniziativa proposta da Vetrina Toscana e Confcommercio, dal titolo “Tra borghi e cntine”, fa tappa a Montalcino. Un menù composto da tagliolini con farina di castagne e piccione glassato, verrà accompagnato e messo a confronto con un vino d’eccellenza senese, ovvero, il Brunello.

Per info e prenotazioni* per partecipare è sufficiente scrivere a

[email protected]. Il costo della serata del 22 ottobre è di 50

euro a persona.