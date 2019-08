Alla Chigiana il regno animale nella musica di Messiaen

Alla scoperta del Catalogue d’Oiseaux di Olivier Messiaen sul regno animale con il pianista Ciro Longobardi e la musicologa Susannna Pasticci

Domani mercoledì 22 agosto 2019, alle 21.15 a Palazzo Chigi Saracini, il Chigiana International Festival propone un evento speciale, e a ingresso gratuito: un concerto – incontro di cui saranno protagonisti il pianista Ciro Longobardi, la cui autorevole voce d’interprete del repertorio musicale contemporaneo si intreccerà con quella di Susanna Pasticci, musicologa, ricercatrice universitaria e curatrice della Rivista Musicologica dell’Accademia Chigiana, oltre che nota conduttrice radiofonica di Radio 3 Rai, per presentare uno dei capolavori della metà del Novecento destinati a rivelare la musicalità intrinseca del regno animale: Catalogue d’Oiseaux di Olivier Messiaen.

Tra le massime raccolte di composizioni pianistiche del XX secolo, Catalogue d’Oiseaux fu scritto da Messiaen dall’ottobre 1956 al settembre 1958. La prima esecuzione, del 1959 alla Salle Gaveau di Parigi, si deve a Yvonne Loriod.

Messiaen non ha mai dimostrato tanta tranquillità nella dismisura come in questa impresa gigantesca. Dopo due lavori per pianoforte e orchestra (Réveil des Oiseaux e Oiseaux exotiques), si rivolge dunque al pianoforte solo, più agile, più libero, senza l’obbligo di coordinare il gioco collettivo. Sul piano strumentale, il Catalogue d’Oiseaux segna un passo decisivo rispetto ai Vingt Regards; e senza questo precedente prodigioso certe pagine di Boulez, Stockhausen o Xenakis sarebbero inconcepibili.

Ognuno dei sette Libri, che raggruppano i tredici pezzi secondo un ordine non retrogradabile quanto al numero (numero dei pezzi 3-1-2-1-2-1-3) – con il pezzo più lungo al centro – porta un sottotitolo: «Canti d’uccelli delle province di Francia. Ogni solista è presentato nel suo habitat, circondato dal suo paesaggio e dai canti di altri uccelli che frequentano la stessa regione». Segue questa nota: «I viaggi e i ripetuti soggiorni, necessari per la trascrizione del canto di ciascun uccello, sono avvenuti in epoche talvolta molto anteriori a quella della composizione dei pezzi. Ma poiché le indicazioni erano molto precise, l’autore ha potuto senza alcun timore risvegliare ricordi di poche ore o di molti anni addietro». Infine c’è la doppia dedica: «Ai miei modelli alati, alla pianista Yvonne Loriod».

Nella lunga prefazione al Catalogue, il compositore classifica il canto degli uccelli in tre categorie principali: i gridi […], le strofe […], infine le cadenze e gli assolo.

Il testo si avvale del contributo musicologico di Harry Halbreich.

Ciro Longobardi

Finalista e miglior pianista presso l’International Gaudeamus Interpreters Competition 1994 di Rotterdam, Kranichsteiner Musikpreis nell’ambito del 37° Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt nello stesso anno, ha suonato per il Festival Traiettorie di Parma, Festival Milano Musica, Ravello Festival, Ravenna Festival, Rai Nuova Musica Torino, Festival Internazionale Angelica di Bologna, Biennale di Venezia, Saarländischer Rundfunk Saarbrücken, Ferienkurse Darmstadt, Festival Synthèse Bourges, Festival Manca di Nizza, Fondazione Gaudeamus Amsterdam, ZKM Karlsruhe, Guggenheim Museum New York, Festival di Salisburgo.

Ha registrato per Stradivarius, Limen, Mode, RaiTrade, Tactus, sempre con notevole riscontro di critica. Tra i premi ricevuti, un Coup de Coeur de Radio France (settembre 2011), un Premio Speciale della critica per il miglior CD italiano del 2011 nella categoria classica/strumentale, un CD del mese (ottobre 2012) e un Premio del Disco della rivista Amadeus (agosto 2013).

Ha tenuto conferenze-concerto e masterclass per i Conservatori di Rotterdam, di Gent, di Bruxelles, di Alicante, per la Hochschule di Basilea, per la University of Chicago, per la Manhattan School of Music di New York e per i conservatori di stato italiani. Nel biennio 2012-14 ha tenuto l’insegnamento di pianoforte nell’ambito del Master of Advanced Studies in Contemporary Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.

È docente presso il Conservatorio G. Martucci di Salerno.

21 agosto, mercoledì, Palazzo Chigi Saracini, ore 21.15, Messiaen. Catalogue d’Oiseaux

CIRO LONGOBARDI pianoforte

con SUSANNA PASTICCI

Olivier Messiaen

Avignone 1908 – Clichy 1992

dal Catalogue d’Oiseaux

L’Alouette Lulu (Libro III)

Le Traquet Stapazin (Libro II)

Le Merle bleu (Libro I)