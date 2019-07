Le leggende chigiane Meneses e Zilberstein in concerto a Sant’Agostino

Domani Antonio Meneses e Lilya Zilberstein suoneranno nella Chiesa di Sant’Agostino con un programma che prevede musiche di Villa Lobos, Weinberg, Schumann e Strauss

Che il duo cameristico assuma, lungo l’Ottocento, i contorni sempre più definiti della reciproca confessione di sentimenti tra i più reconditi della natura umana è quanto mai evidente nella scelta dei brani proposti da due “legend” chigiane quali Antonio Meneses e Lilya Zilberstein, in duo violoncello e pianoforte, domani lunedì 8 luglio alla Chiesa di S. Agostino di Siena. In questo recital, terzo appuntamento in cartellone al Chigiana International Festival 2019, la freschezza giovanile di un primo approccio alla vita, in Villa Lobos, diventa un indomito desiderio vitale nel primo capolavoro cameristico di uno Strauss poco più che adolescente, e l’amarezza, la velata, profonda rabbia in reazione all’oppressione politica, in Weinberg lascia spazio l’affettuosità e alla complicità sentimentale, tipica della “hausmusik” schumanniana.



Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959) è stato un profondo conoscitore della tecnica e delle peculiarità del violoncello: sin da piccolo imparò a suonare questo strumento, insieme al clarinetto. Solo in seguito si sarebbe dedicato al sassofono e al pianoforte. La Pequena Suite è dunque un lavoro di un giovane violoncellista professionista. Scritta nel 1913 a Rio de Janeiro, è oggi catalogata sotto la sigla W064 e non va confusa con la Pequena Sonata, composta nello stesso anno. Secondo lo stesso villa-Lobos, la Sonata era andata comunque perduta.



Nato a Varsavia in una famiglia ebraica altamente musicale, con l’invasione nazista del 1939 Mieczysław Weinberg (1919-1996) si rifugiò in Unione Sovietica. Nessun membro della sua famiglia rimasto in Polonia sopravvisse all’occupazione tedesca. La Sonata per violoncello e pianoforte n. 1, scritta a Mosca nel 1945, risente inevitabilmente di questo dramma. Al tempo stesso, mostra similitudini con il mondo musicale di Šostakovič. Questo forse non è sorprendente, perché i due compositori erano vicini di casa e si vedevano più o meno tutti i giorni. Il senso di malinconia del lavoro è evidente nelle linee musicali di lungo respiro, come in Šostakovič, ma senza l’ironia e il sarcasmo del più anziano compositore. La Sonata è a un tempo calma e aggressiva, e in questo Weinberg stesso riteneva di avere influenzato il suo illustre collega.



L’opera 73, scritta nel 1849, appartiene a una serie di composizioni destinate al consumo privato, a quella pratica della Hausmusik (musica domestica) che, oltre ad allietare nel caso specifico le serate dei coniugi Clara e Robert Schumann (1810-1856) e della loro numerosa prole, era parte integrante della vita musicale tedesca. Occorre dunque rifarsi alle esigenze del “far musica insieme” per comprendere la limitata estensione di queste composizioni, la cordialità del loro contenuto, il fatto stesso che esse non siano previste (a parte ovviamente l’accompagnamento pianistico) per un unico strumento, ma che per esse venga piuttosto indicata ad libitum una scelta fra diverse soluzioni strumentali.



Nel settantesimo anno dalla scomparsa di Richard Strauss (1864-1949), la riproposta di un capolavoro giovanile come la Sonata per violoncello e pianoforte op. 6 ha il significato della celebrazione di una precocità pari a quella di Mozart. Il grande musicista bavarese già a sei anni scriveva le sue prime composizioni per pianoforte e i suoi primi Lieder e in un lavoro come la Sonata, iniziato ad appena diciassette anni, troviamo il sorprendente possesso di un mestiere molto solido e un’originalità di pensiero e di indirizzo poetico.



Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019 si dispiega in un cartellone di 60 eventi – concerti sinfonici, corali, recital e incontri – dal 6 luglio al 31 agosto, nelle più suggestive location della città di Siena e delle Terre Senesi, in cui a fianco ai più affascinanti artisti e interpreti della scena musicale contemporanea mondiale – Lilya Zilberstein, Fabio Luisi,Salvatore Sciarrino,Mari Kimura, Manu Delago, Kassel Jaeger, Antonio Caggiano e il Chigiana Percussion Ensemble, Anton e Daniel Gerzenberg, Monica Bacelli, il Quartetto Noûs, il Quartetto Prometeo, Stefano Battaglia, Ernst Reijseger, Ivo Nilsson, Kathleen Tagg, Patrick Gallois, David Krakauer, Alessandro Carbonare, David Geringas, Antonio Meneses, Salvatore Accardo, Elliot Fisk, Christian Schmitt, Pino Ettorre, Bruno Giuranna – affiorano i volti della scena concertistica emergente, provenienti da oltre 50 nazioni, che collaborano alla realizzazione di una manifestazione unica in cui alta formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa sola.



BIOGRAFIE



Nato a Recife (Brasile), Antonio Meneses ha studiato con Antonio Janigro che lo ha portato in Europa per seguire i suoi corsi a Düsseldorf e Stoccarda. Ha vinto concorsi quali il Concorso Internazionale ARD di Monaco e il Concorso Čajkovskij di Mosca. Apparso in tutte le capitali musicali di Europa, Nord e Sud America e Asia, Antonio Meneses si esibisce regolarmente con molte delle principali orchestre mondiali in collaborazione con i più grandi direttori. È ospite regolare di numerosi festival musicali anche come musicista da camera. In campo discografico, ha registrato per Deutsche Grammophon, oltre che con innumerevoli altre etichette quali Auvidis France, Bis, Pan Records, Avie Records.

Tiene regolarmente masterclass in Europa, in America e Giappone. Inoltre, insegna presso il Conservatorio di Berna e all’Accademia Walter Stauffer di Cremona. Insegna all’Accademia Chigiana dal 2002.



Lilya Zilberstein ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di cinque anni con Ada Traub alla Scuola Speciale di Musica Gnesin, dove si è diplomata con medaglia d’oro nel 1983. Ha vinto nel 1987 il primo premio al Concorso Busoni di Bolzano. Ha un’intensa attività concertistica internazionale, che la vede suonare con grandissimo successo in tutto il mondo. Nel 1988 ha vinto il Premio Internazionale Accademia Musicale Chigiana. Ha suonato con molti dei maggiori direttori e delle principali orchestre. Inoltre fa musica da camera in duo con Maxim Vengerov, Massimo Quarta e Martha Argerich. Professore alla Musikhochschule di Amburgo, alla Royal Academy di Londra, alla Musikhochschule di Weimar, alla Forth Worth Piano Academy, in numerose Università di Corea del Sud, Taiwan e Stati Uniti. Tiene la cattedra di pianoforte all’Università per la musica e le arti interpretative di Vienna. Insegna all’Accademia Chigiana dal 2011.





PROGRAMMA



LEGENDS

Lunedì 8 luglio, Chiesa di S. Agostino, ore 21.15 :… Naturalmente insieme



ANTONIO MENESES violoncello

LILYA ZILBERSTEIN pianoforte



Heitor Villa-Lobos

Rio de Janeiro 1887 – 1959



Pequena Suite

Romancette. Molto lento

Legendária. Allegretto

Harmonias soltas. Moderato

Fugato (all’antica). Allegro

Melodia. Andantino

Gavotte-Scherzo. Tempo de Gavotte – Più mosso – Allegro vivace





Mieczysław Weinberg

Varsavia 1919 – Mosca 1996



Sonata n. 1 in do magg. op. 21

Lento ma non troppo

Un poco moderato. Lento ma non troppo



* * *



Robert Schumann

Zwickau, Sassonia 1810 – Endenich, Bonn 1856



Phantasiestücke op. 73

Zart und mit Ausdruck

Lebhaft, leicht

Rasch, mit Feuer





Richard Strauss

Monaco di Baviera 1864 – Garmisch-Partenkirchen 1949



Sonata per violoncello e pianoforte in fa magg. op. 6

Allegro con brio

Andante ma non troppo

Finale. Allegro vivo