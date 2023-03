L’Inferno con i visori e le passeggiate nei luoghi del Sommo Poeta: San Gimignano e Montalcino celebrano Dante

San Gimignano e Montalcino celebrano con molte iniziative, e con la regia di Opera Laboratori, il DanteDì il prossimo sabato 25 marzo.

La data è stata individuata come il giorno nel quale il Sommo Poeta iniziò il suo viaggio descritto nella Divina Commedia ed inoltre è anche quella in cui si celebra l’Annunciazione alla Madonna da parte dell’arcangelo Gabriele.

Nel Medioevo, sia a Siena che a Firenze, il 25 marzo inoltre corrispondeva con l’inizio del nuovo anno.

Nell’ambito del programma InChiostro, nei Musei di Montalcino – Tempio del Brunello sarà possibile vedere, attraverso i visori, il cortometraggio in realtà virtuale dedicato alla cantica dell’Inferno, realizzato e prodotto da Ett per Rai Cinema, con la voce narrante di Francesco Pannofino.

L’iniziativa è organizzata da Opera Laboratori. La mattina di sabato 25 marzo si terrà inoltre una conferenza del professor Dario Pisano, consulente scientifico del progetto e autore di numerosi saggi su Dante, che sarà rivolta agli studenti delle classi seconde della scuola media di Montalcino. I ragazzi avranno modo poi di fruire del video VR e di seguire una visita tematica sulle opere d’arte raffiguranti l’Annunciazione conservate all’interno dei musei cittadini.

Alle 17 Pisano ripeterà l’intervento con la conferenza, aperta a tutti, ‘Dante legge noi’. E sarà introdotto da Alessandro Cavallaro di Ett. Infine all’Enoteca Bistrot del Tempio del Brunello un aperitivo concluderà la giornata.

A San Gimignano invece un itinerario teatrale attraverserà i luoghi simbolo della visita del Sommo Poeta nella città delle Torri nel 1300.

Sabato 25 marzo alle 16 da Piazza Duomo partirà una passeggiata tra poesia, arte, teatro, fascino e anche gusto. A San Gimignano il percorso passerà dalle splendide sale del palazzo comunale e poi in luoghi colmi di fascino, come la Rocca di Montestaffoli, la Cattedrale, porta San Giovanni e la Chiesa di San Lorenzo in Ponte. Il tragitto nel centro storico sarà accompagnato dai versi della Divina Commedia, declamati da alcuni attori. Fra le tappe anche due momenti per la gola: due gelaterie hanno infatti creato tre gusti di gelato per l’evento: Panpeposo, Dante e Beatrice.

Il progetto, con un contributo di Regione Toscana, è realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Dmo San Gimignano Confcommercio, Confesercenti, Musei civici di San Gimignano, Opera Laboratori.