Da Radio 2 con furore, dj Lele Sacchi a Vivi Fortezza

Il dj e conduttore radiofonico Lele Sacchi domani in Fortezza farà un viaggio nella storia della musica da ballo. In apertura Antonio Markì e Alex Feti

Domani a Vivi Fortezza ci sarà una notte dedicata alla musica dance per chiudere in bellezza Bright, la manifestazione toscana sulla ricerca scientifica. Il protagonista sarà Lele Sacchi, dj, producer e conduttore radiofonico su Radio 2. A partire dalle 23, il bastione San Domenico della Fortezza Medicea si trasformerà in un club degno di New York, Londra e Ibiza.

Milanese d’adozione, Lele Sacchi ha suonato in molti dei club di musica elettronica più importanti del mondo e da più di vent’anni è un riferimento della scena club italiana e internazionale. Eclettico conduttore e autore di programmi in radio da tutta la vita, conduce Radio2 in the Mix. Insegna Storia delle sottoculture musicali all’Istituto Europeo di Design (IED). È stato giudice nella prime due edizioni, andate in onda su Sky Uno di Top dj, il primo format televisivo dedicato ai dj.

Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro “Club Confidential” (UTET libri editrice), che presenterà, insieme al professor Tiziano Bonini, alle18.30 sul bastione San Domenico.

Il set di Lele Sacchi sarà preceduto, a partire dalle 19.30, da quello del dj senese Antonio Markì e del talento valdelsano Alex Feti.

Domenica invece Vivi Fortezza proporrà un appuntamento per rilassarsi in relax e con gusto: l’Autumn brunch con l’Agriristoro Casavecchia di Monteriggioni. L’azienda presenterà al pubblico, a partire dalle 11, un menu a base di cacciagione, tagliatelle fresche prodotte con farine di grani antiche, zuppe e dolci. Saranno presenti anche un mercatino e giochi per bambini messi a disposizione da Decathlon. Non mancherà la musica, con la chitarra di Matteo Passarelli e il dj set.

Lo show di Lele Sacchi rientra nell’ambito di una delle sei rassegne su cui si basa Vivi Fortezza 2019, quella concernente la musica. Le altre cinque riguardano arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e cinema.

Vivi Fortezza 2019 è un modo per valorizzare l’area della Fortezza Medicea di Siena nel suo complesso. Oltre che nello spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prendono vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo, indicato dall’assessorato al turismo del Comune di Siena, è quello di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio.

Vivi Fortezza 2019 propone al pubblico punti di somministrazione bevande e di ristoro nel piazzale e sul bastione San Domenico, dove è possibile, in orari serali, bere un aperitivo in compagnia.

