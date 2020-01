L’agenda di Siena News – Zanna Bianca apre la stagione teatrale per i bambini

Sabato 25 gennaio

Fa… Volare, la rassegna teatrale dedicata ai bambini si apre con Zanna Bianca

Un viaggio di racconto che promette di arricchirsi e di arricchire con un menù della kermesse per i piccoli spettatori decisamente interessante e articolato. ‘Fa… Volare’ la stagione teatrale dedicata ai bambini si apre con la raffigurazione di Zanna Bianca questo il primo appuntamento che vede coinvolti i più piccoli in pièce capaci di insegnare attraverso l’arte del Teatro. Due orari diversi per un’offerta maggiore che permetta ai più, grandi e piccini, di vivere insieme l’esperienza teatrale in un pomeriggio diverso. La rappresentazione ci sarà alle 16 e alle 18 al teatro dei Rozzi. L’acquisto online dei singoli biglietti (4 euro) può essere fatto sul sito: http://www.b-ticket.com/b-ticket/sienateatri/ oppure presso la biglietteria del Teatro dei Rozzi, i martedì e i giovedì con orario 11-14, il mercoledì con orario 15-18 ed il giorno di spettacolo dalle ore 15.

Diciassette storie, un’unica storia: tornano le passeggiate d’autore

Un altro appuntamento de ‘Le passeggiate d’autore’, protagonista della giornata la contrada dell’Onda. Tra gli scorci di Siena più raffigurati è l’Arco di San Giuseppe, sul tracciato delle antiche mura in parte inglobate nelle case. Un’immagine che troviamo quasi sempre riprodotta e descritta nei taccuini dei viaggiatori stranieri.

Per informazioni Le Passeggiate d’Autore sono a partecipazione gratuita, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: tel. 0577 391787 – [email protected] A disposizione per i partecipanti (su richiesta al costo di 1,00 € e fino ad esaurimento) dispositivi audio per seguire le visite forniti da Follow me. Scopri Siena su www.sienacomunica.it | Programma completo su www.toscanalibri.it.

Fra arte e storia, un viaggio alla scoperta della Siena Audace

Un ciclo di conferenze ad incontro gratuito insieme all’associazione Archeofisica Senese. Protagonista degli incontri, Siena, un evento dal titolo ‘tra arte e storie, un viaggio alla scoperta della Siena Audace’. Il ritrovo sarà alle 17.30 nella sede dell’associazione in via Banchi di Sopra, 72. Per informazioni contattare il seguente numero: 3661897344.

Il giardino delle Crete: la sporcellata!

la Pro Loco Asciano e L’ARCA Associazione Ricerche Culturali Asciano invitano tutti i cittadini all’appuntamento di chiusura del primo ciclo de il Giardino delle Crete: La Sporcellata!

L’evento si terrà alle Scuderie del Granduca in Via del Garbo 1, Asciano (Si), inizierà alle ore 20.00 con i saluti istituzionali e l’introduzione di Enzo Magini, per proseguire alle 20.30 con la cena.

Durante la cena proseguirà il racconto di Enzo Magini sul libro “La Querce del Boscarello”; si svolgerà inoltre l’estrazione dei premi abbinati alla sottoscrizione della solidarietà.

Per info e prenotazioni: 348 084 7875 – 338 687 3210

Teatro a merenda festeggia 25 anni

Appuntamento alle 16 nella Sala Maggiore del Teatro Politeama di Poggibonsi con ‘Il Piccolo Clown’ della Compagnia dei Somari, spettacolo che è stato giudicato dalla critica nazionale come uno dei migliori italiani nel suo genere: uno spettacolo intriso di tenerezza che, senza parole, tra giochi circensi e sguardi di intesa, parla di amicizia e condivisione.

Prevendite: biglietteria Teatro del Popolo 0577/921105 biglietteria Teatro Politeama 0577/983067

Vendita biglietti online: http://www.politeama.eu/biglietteria/ Informazioni: [email protected] Pagina Facebook: Timbre Poggibonsi

Domenica 26 gennaio

Alla Pinacoteca nazione di Siena, una domenica con Domenico

Una domenica in itinere alla scoperta dei capolavori artistici. Domenico Beccafumi sarà il protagonista della giornata, il massimo artista senese del Manierismo, è rappresentato in Pinacoteca da innumerevoli opere, datate tra l’epoca della sua giovinezza e quella della maturità. Tra tutte spiccano, per originalità e importanza, i cartoni preparatori realizzati per le tarsie del pavimento del Duomo di Siena, conservati gelosamente dalla famiglia Spannocchi e poi confluiti nelle collezioni della Pinacoteca. Il ritrovo sarà alle 11 alla Pinacoteca nazionale di Siena. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 3348418736 o scrivere a [email protected]<mailto:[email protected]>.

17esimo trofeo Città del Palio

Una giornata all’insegna dello sport, il nuoto nello specifico. Un evento nazionale giunto alla diciassettesima edizione, due giorni di gare – ben 2.229, 629 atleti dagli 8 ai 17 anni di età, 18 squadre provenienti da molte parti d’Italia: Toscana, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte. Sono questi i numeri del Trofeo della Città del Palio organizzato dalla società Siena Nuoto. L’evento si terrà alla piscina comunale de l’Acqua Calda. Il programma di gare del 17° Trofeo Città del Palio inizia il 25 gennaio alle ore 14,30. Il 26 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 19,30 circa con una pausa dalle 13,00 alle 14,30. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su https://www.facebook.com/events/1030483260655123/

Exit: music, musica e arte per la memoria

Siena promuove un evento per la giornata della memoria, il titolo della giornata sarà ‘Exit: music, musica e arte per la memoria’. Una proiezione, a ingresso libero, del documentario di James Murdoch in collaborazione con l’Arc Ensemble di Toronto in programma il prossimo sabato 25 gennaio alle 16.30 al cinema di via San Quirico 13. L’occasione di gustare questa pellicola incentrata sulla vita di cinque diversi compositori verrà replicata il giorno successivo, 26 gennaio, alle 11 alla Sinagoga di Siena in vicolo delle Scotte, 14. Nella stessa data, anche il Teatro dei Rinnovati aprirà le sue porte per un concerto dedicato che porta sempre la firma di Arc Ensemble di Toronto, a ingresso libero fino ad esaurimento posti.