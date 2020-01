L’agenda di Siena News – un nuovo appuntamento alla scoperta del pavimento del Duomo

Sabato 11 gennaio

Il Duomo dei senesi

Nuovo appuntamento con ‘Il Duomo dei senesi’, appuntamento alle 10.30 davanti la biglietteria del Duomo. Inizierà con una piccola colazione di benvenuto per poi partire in una passeggiata alla scoperta del pavimento del Duomo in inverno. Un percorso che verrà introdotto da letture dai testi apocrifi di Paola Lambardi, Raffaele Argenziano presenterà la lezione guidata: La Strage degli Innocenti dalla Cripta al Pulpito alla tarsia di Matteo di Giovanni. per prenotare contattare i seguenti numeri o siti internet numero 0577 286300 o scrivendo una mail a [email protected].

Migrazioni al femminile. Balie italiane e Colf straniere

Appuntamento in via del Romitorio,4, con Area Verde Camollia. Un evento dal titolo ‘Migrazioni al femminile. Balie italiane e Colf straniere’, Con l’intervento di: Mara Meoni”; Simonetta Grilli, docente di Antropologia presso l’Università per Stranieri di Siena; Angela Scalzo, Segretario Generale Sos-Antirazzismo Italia, Vice Presidente di Egam di EGAM- European Grassroots Antiracist Movement. L’evento avrà inizio alle 18, successivamente, alle 20 verrà proiettato un film di comune scelta sempre sul tema precedentemente discusso. Info e prenotazioni, esclusivamente presso la newsletter indicata. [email protected]

Visita al Duomo di San Gimignano

Nuovo appuntamento, sempre nell’ambito de ‘L’altRa stagione – Arte e paesaggio nella Toscana del sud’, questa volta l’incontro è alle 15.30 alla biglietteria del Duomo di San Gimignano. Partirà un percorso all’interno del Duomo, alla scoperta delle meravigliose opere artistiche in esso racchiuse, una passeggiata dal titolo ‘Egli ha fatto Cielo e Terra, la Creazione’. Si consiglia la prenotazione al numero 0577 286300 o scrivendo una mail a [email protected]no.it.

Domenica 12 gennaio

Alla scoperta del ghetto senese

Ritrovo alle 14.45 sotto la torre del Mangia per partire alla scoperta di Salicotto, storico rione di Salicotto, storico ghetto ebraico. Una passeggiata per assaporare una parte di storia di Siena che terminerà con la visita della sinagoga, luogo molto bello e decorato. Per info e prenotazioni, consultare i seguenti contatti: 0577 43273 o scrivendo a [email protected] questa mail.

A Torrita di Siena, quarto concerto di Musica Prospettiva

Di nuovo alla Sala Fondazione Torrita Cultura, nel centro storico di Torrita di Siena, domenica 12 gennaio alle 18.00, il quarto concerto di Musica Prospettiva 2019-20, sempre a ingresso libero, con il ritorno del pianista “Artist in Residence” Diego Pucci, in un’esibizione solistica che, se all’inizio omaggerà il 250enario della nascita di Ludwig van Beethoven con l’esecuzione della bellissima sonata “Waldstein”, condurrà poi il percorso musicale verso lidi più moderni con un fascinoso Erik Satie, un brillante Sergej Rachmaninov. per informazioni https://musicaprospettiva.wordpress.com/musica-prospettiva-2019-20/” https://musicaprospettiva.wordpress.com/musica-prospettiva-2019-20/

A San Gimignano si ricorda l’8 gennaio 1945

Appuntamento alle 11.30 nella Sala del Consiglio, il comune di San Gimignano e l’associazione Anpi, ricorderanno l’8 gennaio 1945, quando 58 concittadini partirono volontariamente per il fronte. In quella occasione centinaia di sangimignanesi, salutarono i loro 58 eroi. Dopo la commemorazione seguirà un pranzo conviviale al ristorante Il Pino.