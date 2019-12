L’agenda di Siena News – Star Wars tribute al Politeama

I tesori della Basilicata di Fabrice Moireau

Sarà presentato alla cittadinanza alle 17 nella sala di Palazzo Patrizi, la mostra ad acquarello dell’artista francese Fabrice Moireau, 131 saranno i borghi lucani rappresentati nei quadri dell’artista. Dipinto ad acquerello sur le motif, ovvero rigorosamente dal vivo, ogni paesaggio è un atto d’amore per le storie che hanno addossato fortezze, chiese, templi e torri ai luoghi in cui dorme il fuoco del vulcano, e l’acqua dei fiumi si fa largo in una piana di sassi. La mostra rimarrà esposta nella galleria Cesare Olmastroni a Palazzo Patrizi fino al 6 gennaio.

Ultimo giorno de ‘il Mercato nel Piatto’

Ultimo giorno per assaporare i prodotti tipici della nostra provincia, con l’evento di Vetrina Toscana, proposto da Cat Confcommercio e Confesercenti Siena attraverso la camera di Commercio. I dolci tipici senesi saranno i protagonisti di questa ultima giornata che potranno essere degustati in tutte quelle botteghe che hanno aderito a Vetrina Toscana.

Al teatro del Costone va in scena la Bohème

Un evento organizzato dal teatro il Costone di Siena in collaborazione con la società senese Dante Alighieri, un evento dal titolo “Scene da La Bohème”, dalle 18 verranno rappresentate alcune scene della famosissima opera di Puccini, grazie alle abilità canore di Cristina Ferri (cantante già affermata) ed il suo gruppo di allievi.

Posti a esaurimento in vendita dalle 16:30 alla biglietteria del Costone.

Per maggiori dettagli si prega di contattare Luca Bonomi 333 84 68 116

Star Wars tribute

Continuano gli appuntamenti della rassegna Star Wars tribute che precede la proiezione del nuovo film ‘Star Wars, l’ascesa di Skywalker’. Alle 17 il pomeriggio sarà intrattenuto dai ragazzi del gruppo “The Awakens, a Star Wars crew”che saranno presenti nel foyer del Politeama con i costumi della nuova trilogia per tutta la serata.

Le pergamene del comune di Montalcino 1193-1594

Sarà presentato alle 17.30 nel Palazzo Comunale storico di Montalcino, il volume “Le pergamene del comune di Montalcino 1193-1594” , commissionato dal comune stesso alle due archiviste di stato Maria Assunta Ceppari e Patrizia Turrini. Si tratta di 800 pagine di grande valore storico, che contengono l’edizione dei regesti, ovvero i riassunti, delle 1255 pergamene che compongono il Diplomatico del comune di Montalcino, attualmente depositato nell’Archivio di Stato di Siena.

Per informazioni: Tel. 0577 844016 – [email protected]

Natale a Rapolano Terme

Arriva il Natale anche a Rapolano Terme, il primo appuntamento è alle 17 con ‘Note di Festa’ dove il paese sarà invaso dai canti dei bambini dell’istituto comprensivo statale Sandro Pertini. Per conoscere tutto il cartellone degli appuntamenti con “Natale sotto le stelle” è possibile visitare anche il sito del Comune di Rapolano Terme, www.comune.rapolanoterme.si.it.

il Natale arriva a Sovicille

Inizia il Natale a Sovicille, alle 21 inaugurazione della mostra dei presepi, nei locali recentemente restaurati della Tinaia. Per l’occasione si terrà un concerto natalizio diretto dal maestro Leonardo Angelini. Con la partecipazione di Beatrice Magnanensi, voce, e Luca Ravagni, sax, verrano eseguite musiche natalizie insieme a loro il ‘musico cornamusa’ Marco Fusi.