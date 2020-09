L’agenda di Siena News – Risuona Italia, in Sant’Agostino la Festa Europea delle Fondazioni

Risuona Italia! Al Franci si festeggia la Festa Europea delle Fondazioni

Risuona Italia! E’ questo il nome dell’evento in programma giovedì 1° ottobre alle ore 11, nella Chiesa di Sant’Agostino a Siena. Il Coro dell’Istituto musicale Rinaldo Franci, diretto Claudia Morelli, andrà in

scena, in occasione della Festa Europea delle Fondazioni, insieme ai bambini di Siena Children’s Choir, agli studenti dell’Accademia Musicale Chigiana e di Siena Jazz University e al Coro del Liceo Musicale Piccolomini. L’evento è promosso da Fondazione Mps e Associazione di Fondazioni e Casse Risparmio Spa. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com, seguire la Pagina Facebook <https://www.facebook.com/istitutofranci/>, il profilo Instagram <https://www.instagram.com/istitutorinaldofranci/> e Twitter.

Weekend nella campagna toscana per dare il benvenuto all’autunno in compagnia di Leonardo Romanelli

Tempo di vendemmia, un rituale ancestrale che preannuncia l’arrivo dell’autunno, con i chicchi d’uva che si fanno polposi e le foglie di vite che assumono tonalità sempre più calde. E quale modo migliore per dare il benvenuto a questo suggestivo periodo dell’anno se non brindando con i grandi vini rossi della Toscana. Dal 18 al 20 settembre, alla Fattoria del Colle di Trequanda, va in scena una esperienza sensoriale a tutto tondo, da vivere immersi nella natura e nell’atmosfera di un piccolo borgo cinquecentesco della campagna senese.

Protagonisti assoluti il Brunello di Montalcino, il Chianti e l’Orcia, tre denominazioni che rendono questo territorio il paradiso dei winelovers, soprattutto di quelli che hanno voglia di condividere con Donatella Cinelli Colombini l’eccellenza qualitativa dei suoi vini di fama internazionale. Informazioni e programma dettagliato al sito www.cinellicolombini.it