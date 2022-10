L’agenda di Siena News – Reshaping the Tradition 2022: alla Chigiana due eventi dedicato alle musiche del Mediterraneo

Venerdì 14 ottobre

Alla Chigiana un altro appuntamento con Reshaping the Tradition 2022

All’Accademia Chigiana alle 21 un altro concerto a ingresso libero che si inserisce all’interno della rassegna reshaping the Tradition 2022, con musice dedicate al Mediterraneo. Ad allietare gli ospiti, questa volta saranno le note di Ross Daly, lyra, tarhu; kelly Thoma, lyra; Veka Aler, voce; Arslan Hazreti, kamança; Peppe Frana, oud, robab; Ciro Montanari, tabla; Vangelis karipis, percussioni; Francesco Savoretti, percussioni.Lo stesso evento si terrà sabato 15 ottobre a Roma.

Al Teatro dei Rinnovati si celebra il centenario della nscita di Ettore Bastianini con la Tosca

La Tosca di Puccini arriva al teatro dei Rinnovati per celebrare il centenario della nascita del grande Ettore Bastiani. L’evento, che si terrà alle 21, gode del patrocinio del Comune di Siena e del sostegno di Estra – è stato fortissimamente voluto dalla Contrada della Pantera per celebrare il centenario della nascita di Ettore Bastianini, baritono senese la cui voce fu udita nei maggiori teatri del mondo. L’opera lirica che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni pubbliche per Bastianini. L’opera, verrà rappresentata in un’unica serata a ingresso libero e prenotazione fortemente consigliata. Chi vorrà, potrà però lasciare una donazione al momento dell’ingresso.

Ad Area Verde Camollia la presentazione del nuovo libro di Luca Nannipieri dal titolo ‘Candore Immortale’

Il genio, la storia e l’amore, di Antonio Canova raccontati dalle mani di Luca Mannipieri. Ad Area Verde Camollia alle 17.30 sarà presentato il nuovo libro dal titolo ‘Candore Immortale’. A seguire, alle 20 la proiezione di un documentario sul protagonista del libro.

Sabato 15 ottobre

Alla Magione di Siena il concerto del coro Don Bosco

All’Oratorio Salesiano “La Magione” di Siena (via Malta, 1) alle 21, si terrà il concerto del Coro “Don Bosco” diretto da Emiliano D’Ambrosio in cui presenteranno in anteprima il nuovo disco “Certe Piccole Voci” con 12 canti per la liturgia. Insieme a loro sul palco troveremo Alberto Piva, alle tastiere, che ha realizzato l’arrangiamento di tutti i brani e Mario Costanzi, alle chitarre, che ne ha curato produzione e post-produzione.

Le voci del coro che avremo la gioia di ascoltare sono quelle di Rosanna Albano, Vittoria Bertoni, Graziana Logi, Ginevra Marino, Francesca Merendino, Elena Persichino, Alessandra Salvato, Beatrice Vettori, Rosaria Taffuri e Valentina Adamo.

Pinacoteca Nazionale di Siena: Villa Brandi apre le sue porte

A partire dalle 9.30 fino alle 12.30, penultima occasione per visitare Villa Brandi e il suo magnifico paesaggio, per questa stagione. Alle 11.00 potrete ammirare il sole attraverso speciali telescopi a Villa Brandi, con le spiegazioni di Alessandro Marchini, Direttore dell’Osservatorio astronomico dell’ Università di Siena, saranno organizzate anche visite guidate alla splendida residenza del grande storico dell’arte senese. In caso di poca visibilità del sole sarà comunque possibile parlare insieme ad Alessandro Marchini,nella tinaia di Villa Brandi. L’iniziativa è organizzata dalla Pinacoteca nazionale di Siena, in collaborazione con l’Osservatorio astronomico dell’Università di Siena. L’ingresso è gratuito, la prenotazione è vivamente consigliata. Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected]

Domenica 16 ottobre

Torna Sovicille delle meraviglie

Torna Sovicille delle Meraviglie, con l’apertura contemporanea ai visitatori di pievi, castelli, ville e giardini.

Tantissimi i gioielli che nel fine settimana resteranno aperti contemporaneamente per la fruizione collettiva, una grande vetrina dello straordinario patrimonio architettonico e artistico locale. E poi ci saranno attività e conferenze per immergersi nella bellezza di Sovicille tra storia, cultura e natura. L’evento, giunto al suo ottavo anno, è stato ideato e organizzato dalla Pro loco con la collaborazione del Comune e con il contributo di UNICOOP Firenze e BCC Banca Centro-Toscana Umbria – Gruppo ICCRE

Info: tel. 0577 314503 o [email protected] Possono verificarsi variazioni al programma anche all’ultimo momento, pertanto, è fortemente consigliato consultare costantemente sito e social.

A Sinalunga la sesta iniziativa del progetto Walk & Clean

A Pieve di Sinalunga, la 6° iniziativa del progetto Walk & Clean Sinalunga, libera associazione di cittadini ed associazioni del Comune di Sinalunga, nata per sensibilizzare e mettere in pratica, azioni concrete legate alla salvaguardia e difesa dell’ambiente, partendo dal proprio territorio Comunale. Il progetto, nato da un un piccolo gruppo di volontari, tappa dopo tappa, ha raggiunto decine e decine di cittadini ed associazioni, fino ad arrivare ad un numero di circa 80 volontari, che mettono a disposizione il loro tempo per prendersi cura, in prima persona, del proprio territorio.

Lunedì 17 ottobre

Al Santa Maria della Scala il nuovo testo dedicato all’antico spedale

Alle 17 nella sala Sant’Ansano la presentazione del nuovo testo dedicato all’antico spedale Santa Maria della Scala di Siena. A più di dieci anni dall’uscita dell’ultimo testo dedicato al museo e ai suoi percorsi realizzato dal Comune di Siena, è stato pubblicato lo scorso dicembre, ed è ora stampato anche nella versione inglese, il volume “Santa Maria della Scala. Il testo, scritto a più mani dal personale che a vario titolo opera all’interno del museo, nasce dal punto di vista privilegiato di chi quotidianamente vive il Santa Maria della Scala, che nelle pagine hanno riversato professionalità, competenze, passione, abnegazione: il museo di oggi, è raccontato con la sua storia, i suoi spazi, la sua natura poliedrica e al contempo unitaria, ma anche con i suoi incompiuti, con i suoi cantieri, con il suo essere in trasformazione.

A Siena due giorni con Grazia Deledda

Grazia Deledda fu la prima – ed è ancora l’unica – donna italiana a ricevere il Nobel per la Letteratura nel 1926, e lo volle dedicare alla Sardegna dalla quale veniva e della quale per lo più aveva scritto. I suoi romanzi e i suoi racconti sono stati tradotti in tutto il mondo, ed hanno avuto in Sardegna negli ultimi 30 anni una grande rivalutazione, ma

stentano ad entrare nelle antologie per la scuola e nella cultura letteraria nazionale. Questo dato, emerso dai tre grandi incontri sardi per il 150 della nascita (2021) tenuti a Cagliari, Sassari e Nuoro con le Università sarde, è alla base del convegno nazionale convocato a Siena per i giorni 17 (Santa Chiara – Via Val di Montone, 1) e 18 ottobre (Università per Stranieri di Siena, Piazza Rosselli) . Il titolo infatti *Grazia Deledda fuori dall’isola corrisponde all’impegno a fare il punto sugli studi letterari, linguistici e di traduzione nazionali dedicati alla scrittrice, ormai riconosciuta anche come intraprendente organizzatrice di cultura e di promozione editoriale. Dalla sua casa di Roma, punto di riferimento letterario, in dialogo con editori milanesi e torinesi, e con le sue memorie isolane, Grazia teneva le fila di importanti attività culturali .