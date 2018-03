L’agenda di Siena News – Nuova luce per il portale di accesso alla Sala del Concistoro

La settimana inizia subito con un ricco programma di eventi per tutti i gusti. Domani, il portale di accesso della Sala del Concistoro di Palazzo Pubblico troverà nuova luce, mentre al Rettorato i ragazzi delle scuole senesi si sfideranno nella prima gara dell’edizione 2018 di “Usiena”.

“Amor di Patria, antifascismo e Costituzione repubblicana”

Alle 16 al presidio Mattioli dell’Università, Maurizio Viroli, professore emerito di Teoria politica alla Princeton University, terrà una conferenza dal titolo “Amor di Patria, antifascismo e Costituzione repubblicana”. Il Circolo di Ateneo “Carlo Rosselli” organizza questo incontro, rivolto agli studenti e aperto a tutta la cittadinanza, per riflettere sul concetto di Patria, perché alcune parole non siano spese a vuoto; perché il “sovranismo” sia letto per quello che è e per capire che è sempre e solo la stessa cosa: legittimazione della disuguaglianza, e perché i nostri giovani sappiano che c’è stato un Paese che si dava grandi obiettivi, e che si può non morire sotto la sabbia.

Il Cinema: arte sociale o arte per il sociale? StARTers con Giuseppe Gori Savellini

Arte pubblica destinata alla fruizione collettiva e grande strumento di impegno civico: queste le due anime del cinema “per il sociale” che il Direttore Artistico di Visionaria Film Fest Giuseppe Gori Savellini porta a StARTers, ciclo di assaggi d’arte promosso dal Siena Art Institute. L’appuntamento con “Il Cinema: arte sociale o arte per il sociale?”, che prosegue la conversazione avviata da Siena Art Institute e Visionaria nel contesto del progetto Off Side di Siena Città Aperta, alle 18 in Via Tommaso Pendola 37 (ingresso libero).

PRESENTAZIONE PUBBLICA DEL RESTAURO DEL PORTALE DI ACCESSO ALLA SALA DEL CONCISTORO A PALAZZO PUBBLICO

Sarà presentato alle 17,30 nella sala del Concistoro di Palazzo pubblico il restauro del portale marmoreo nel vano di accesso alla sala stessa, opera dello scultore Bernardo Rossellino, un’opera d’arte poco nota, ma fondamentale per la diffusione del Rinascimento nella scultura senese.

L’intervento effettuato negli ultimi mesi del 2016 da parte della restauratrice Maura Masini ha rivelato inedite novità, che saranno illustrate per la prima volta al pubblico.

Gli accurati studi condotti sulla cornice marmorea, coinvolgendo specialisti di vari ambiti, che ne hanno ricostruito lo stile, la storia e il contesto, sono confluiti nel terzo numero dei Quaderni del Museo Civico, che sarà illustrato nell’occasione.

A presentare il restauro Maura Masini e Paolo Parmiggiani.

All’appuntamento, al quale è invitata la cittadinanza (ingresso da Piazza del Campo, 1), saranno presenti il sindaco Bruno Valentini e l’assessora alla Cultura Francesca Vannozzi.

USiena game 2018: la prima prova della gara a premi per gli studenti delle scuole superiori

Parte domani l’edizione 2018 di “Usiena game”, la gara sui temi di scienza e ricerca tra studenti delle scuole superiori organizzata nell’ambito della della X edizione di Unistem, “Il lungo ed affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali”.

Alle 9, nell’aula magna del Rettorato i ragazzi si sfideranno in sessioni di domande su “Sostenibilità e cibo”, coordinati dal professor Federico Maria Pulselli.

Gli appuntamenti proseguiranno il 16 marzo, con le domande sulle cellule staminali e il coordinamento del professor Vincenzo Sorrentino, e il 27 marzo con la sfida sul tema “Corsi e ricorsi storici”, con il coordinamento dei professori Fabio Casini e Gabriella Gimigliano.

Le scuole che partecipano sono: Liceo classico E.S Piccolomini di Siena; I.T.I T. Sarrocchi di Siena; I.I.S S.Giovanni Bosco di Colle di Val d’Elsa ; I.I.S A. Avogadro di Abbadia S.Salvatore; I.I.S.S A. Poliziano di Montepulciano.

Sovicille

CIBO, SPORT, NATURA, CULTURA – FARE TURISMO IN STILE VAL DI MERSE

L’amministrazione comunale di Sovicille promuove un ciclo di incontri per lavorare insieme ai cittadini ad un progetto per il territorio orientato allo sviluppo turistico in ottica sostenibile, un patto per la sostenibilità che coinvolga tutti gli operatori privati della lunga filiera turistica in un processo di condivisione e organizzazione di proposte concrete che partono dalle specificità/vocazioni (natura, pratica sportiva, beni culturali, alimentazione, salute/benessere) del territorio ma che si devono sostanziare e declinare in servizi, prodotti, attività, offerte degli operatori locali. Alle 15 presso La bottega di Stigliano, il primo momento di confronto e presentazione di progetti, eventi ed esperienze in “STILE VAL DI MERSE” utili ad innescare il dialogo tra operatori e favorire partecipazione attiva e collaborazioni. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Terre di Siena LAB BASIQ. I lavori saranno introdotti dall’Assessore Cultura e Turismo del Comune di Sovicille Donatella Pollini, le conclusioni saranno affidate al Sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti, come da programma che segue.