l’agenda di Siena News – nella sala Cesare Olmastroni la mostra d’arte di Alessandra Zini

Ma noi chi siamo? Nella sala Olmastroni la mostra artistica di Alessandra Zini

Si aprirà domani la mostra d’arte di Alessandra Zini dal titolo ‘Ma noi chi siamo?’, che verrà esposta nella sala Cesare Olmastroni. Digitalart, scultura e pittura, legate insieme dal tema dell’ambiente, per un totale di 35 opere. Un percorso a tre velocità: minuzioso e veritiero con la tecnica della digitalart, elegante e leggero con la pittura di figure che non sembrano pericolose, fino alla scultura dove tutto diventa più immobile ed eterno.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta tutti i giorni con orario 15.30-18.30.

Al conservatorio Rinaldo Franci per imparare a conoscere la musica

‘*La discoteca di Babele*” il corso di guida all’ascolto curato dal Maestro *Norberto Capelli*. Sei incontri per approfondire, in maniera chiara e semplice, i concetti base dell’ascolto musicale. Il corso, in programma da domani, venerdì 14 febbraio e fino a martedì 17 marzo, permetterà di conoscere tutti i segreti della musica e degli strumenti, attraverso un percorso guidato e interattivo. Gli incontri si svolgeranno, presso la sede del Conservatorio Franci, in Piazza Sant’Agostino dalle 18.15 alle 19.45, Il percorso guidato proseguirà anche a marzo nei giorni di martedì 3,10 e 17. È possibile iscriversi, inviando il modulo anche via e-mail all’indirizzo [email protected].

Amore con la musica lirica all’Orto de’ Pecci

San valentino tra profumi e prelibatezze nel panorama suggestivo dell’Orto de’ Pecci. Risuoneranno le musiche d’amore più belle… con le voci del tenore Altero Mensi, (recentemente tornato da una trasferta Triestina dove ha ricevuto riconoscimenti sia di pubblico che da critici ) e la splendida soprano Laura Scapecchi (anch’essa applaudita interprete nella produzione di Suor Angelica di G. Puccini a Livorno, Rovigo e Novara). Insieme duetteranno tra gli ospiti accompagnati dal maestro Simone Marziali, regaleranno la magia e il vero senso del romanticismo. Appuntamento alle 20, la cena è sarà prenotazione entro e non oltre il 12 febbraio allo 057222201 oppure 3289683976.

Appuntamento all’osservatorio astronomico di Montarrenti

incontro alle 21.30 all’osservatorio astronomico di Montarrenti, per una serata dedicata alle costellazioni invernali (Toro, Gemelli e Orione) e a quelle primaverili (Cancro e Leone) che sorgono sempre prima nel cielo orientale .Non mancherà come sempre una guida al riconoscimento delle costellazioni ed uno sguardo agli oggetti tipici del periodo come nebulose, galassie, ammassi stellari ed altro ancora. Sarà inoltre possibile vedere sorgere la Luna in fase calante. La serata è gratuita ma a prenotazione obbligatoria tramite il sito www.astrofilisenesi.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure un sms al 3482650891 (Giorgio).

Al Roncalli si parla di Hiv

Prosegue all’Iis Roncalli di Poggibonsi la rassegna divulgativa dei Caffè Scientifici, incontri con la Scienza su tematiche di attualità, organizzati dagli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e dai docenti

referenti del progetto Gabriele Chemello e Gianna Trapassi. Alle 16.30 nell’aula magna dell’Istituto un nuovo appuntamento con il professor Stefano Buttò che terrà la conferenza “HIV:

un mutaforma tra Proteo e Ulisse. Un vero e proprio viaggio per scoprire l’HIV, la diffusione dell’AIDS *e le difficoltà che si incontrano a sviluppare un vaccino efficace contro questo virus.

Tutte le informazioni sull’ Istituto Roncalli sul sito

www.iisroncalli.edu.it*.*