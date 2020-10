L’agenda di Siena News – nella contrada del Bruco appuntamento con “Passeggiate d’Autore”

Sabato 17 ottobre

Appuntamento con passeggiate d’Autore nella contrada del Bruco

Passeggiate d’Autore fa tappa nella Nobil Contrada del Bruco. Sabato 17 ottobre l’appuntamento è a Siena, in piazza Francesco, alle ore 15.00. L’iniziativa rientra nel ciclo 2020 – intitolato “Diciassette storie, un’unica storia” – del format ideato dal portale toscanalibri.it a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Siena, con la collaborazione di Banca Monte dei Paschi di Siena e del Magistrato delle Contrade. La Passeggiata, a numero chiuso, è già al completo e non sono consentite altre prenotazioni. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione del Covid-19. Informazioni – Le Passeggiate d’Autore sono a partecipazione gratuita, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. Info: tel. 0577 391787 – [email protected] <mailto:[email protected]> A disposizione per i partecipanti (su richiesta al costo di 1,00 € e fino ad esaurimento) dispositivi audio per seguire le visite forniti da FOLLOW ME. Scopri Siena su www.sienacomunica.it | Programma completo su www.toscanalibri.it

Appuntamento ‘da grandi’ per bambini: alla scoperta di Siena con il centro guide

Chi era Pia? E Pier Pettinaio? La Sapia… ne sapeva cento e avrebbe fatto bene a saperne qualcuna di meno! Una visita per chi ha la curiosità di scoprire cosa ha detto Dante di Siena e di alcuni Senesi. Ci sarà da divertirsi! Appuntamento alle 16.30 in Piazza Tolomei

Costo visita:

10€ bambini e 1 adulto accompagnatore 2€.

Se i genitori sono 2 uno di loro paga 10€

Prenotazione a CENTRO GUIDE

057743273

[email protected]

“Agopuntura e Università” all’Accademia dei Fisiocritici appuntamento con l’associazione Ami

l’Accademia dei Fisiocritici di Siena ospiterà la conferenza-confronto “Agopuntura e Università” organizzata

dall’Associazione agopuntura medica integrata (AMI). L’appuntamento è in programma alle 17.30 e chiuderà il primo corso di perfezionamento sulle tecniche di Agopuntura in neurologia dell’Università di Siena con un

approfondimento dedicato alla formazione universitaria in Agopuntura che vedrà la partecipazione del professor Luciano Roccia, considerato uno dei padri fondatori dell’agopuntura moderna in Italia, e della deputata Rosa

Maria Di Giorgi. L’iniziativa sarà moderata da Cecilia Lucenti, direttrice scientifica del corso e presidente dell’Associazione AMI. Nel rispetto delle normative anti Covid-19, l’evento sarà su invito e visibile in diretta streaming sul canale Youtube di Ami <https://www.youtube.com/channel/UCVzhBSA-18i4m-3dpYSgG_Q>, sulla Pagina Facebook <https://www.facebook.com/fisiocritici> del Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici e su Zoom, con collegamenti fino a un massimo di 100 persone. Per partecipare, è necessario scrivere un’e-mail

all’indirizzo [email protected].Per maggiori informazioni sull’Associazione Agopuntura Medica Integrata è possibile visitare il sito www.agopunturaintegrata.it o scrivere all’ indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per rimanere sempre aggiornati, è possibile seguire le Pagine Facebook di AMI, il profilo Instagram di AMI <https://www.instagram.com/agolifting/?hl=it> e il Canale Youtube AMI Agopuntura Integrata.

Ad Area Verde Camollia la proiezione di “Un condannato a morte è fuggito”

Appuntamento alle 18.30 in via del Romitorio, 4 con la proiezione di uno dei capolavori di Robert Bresson. Area Verde Camollia propone uno dei grandi classici che ha fatto la storia del cinema, una proiezione del 1957. necessaria prenotazione (fino ad un numero di 24 posti, 6 file di 4) all’account [email protected] (allo stato 12 su 24).

Trequanda: appuntamento con la Festa dell’olio novo

Anche quest’anno Trequanda un poteva non festeggiare il proprio oro verde e dopo la prima giornata a Castelmuzio, la Festa dell’Olio Novo di Podere si sposta domenica 18 ottobre a Trequanda, nel massimo rispetto di tutte le

disposizioni del nuovo DPCM anticontagio. visita guidata alle Grotte del Romito e della Flora con la guida ambientale dottoressa Raffaella Smaghi. Il ritrovo è previsto per le 10 in località Madonnino dei Monti e

successivamente breve spostamento in auto per raggiungere l’inizio del percorso. Camminando lungo un sentiero di bosco per circa 20 minuti, attraversando il ‘Poggio dei Lagacci’, la visita prosegue con la Buca del Romito, luogo di culto rupestre di probabile origine etrusca. La zona è da sempre legata anche alla vita del mistico e profeta Brandano da Petroio che in questi boschi si rifugiava. Il rientro è previsto per le ore 12:00 ed è necessario prenotarsi al numero al numero 0578-269552.

A Abbadia San Salvatore al via la XVI Giornata Mondiale contro l’Ipertensione

Appuntamento dalle 10 alle 18 a Piazzale Michelangelo ad Abbadia San Salvatore per la XVI Giornata Mondiale contro l’Ipertensione. L’occasione per misurare correttamente la pressione arteriosa, scambiare informazioni e ottenere indicazioni utili per un corretto stile di vita, è rimandata a data da destinarsi. La finalità di questo appuntamento è infatti la sensibilizzazione a una maggiore consapevolezza del rischio associato alla malattia ipertensiva, al monitoraggio dei valori pressori e a una maggiore aderenza dei pazienti alla terapia antipertensiva.

Domenica 18 ottobre

A Siena torna la mostra Mercato in Fiore

Nei giardini della Fontana di San Prospero, sabato 17 e domenica 18 ottobre, in orario 9-19 e ad ingresso gratuito, torna Siena in fiore, la tradizionale mostra mercato di piante e fiori. L’appuntamento, molto apprezzato dai numerosi visitatori che ogni anno si recano ad acquistare e ammirare le tante varietà, è organizzato dalla Società Toscana di Orticultura e vedrà la presenza di 32 espositori fra i più qualificati produttori florovivaisti a livello nazionale. Per gli amanti del settore non ci sarà che l’imbarazzo della scelta: orchidee, rose, agrumi, fioriture e piante da appartamento, piante aromatiche, grasse, bonsai, ma anche oggettistica da terrazzo e giardino. Tra le novità di quest’anno i frutti antichi, le ortensie da collezione e i fiori in ceramica.