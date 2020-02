L’agenda di Siena News – Marte attraverso le parole dell’astrofisica Daria Guidetti

‘Marte e oltre. La storia e la sfida della ricerca della vita nello spazio’

L’astrofisica Daria Guidetti ospite all’Università di Siena per un incontro dal titolo ‘Marte e oltre. La storia e la sfida della ricerca della vita nello spazio’. L’evento inizierà alle 10 nell’aula del complesso universitario in via Mattioli, la Guidetti oltre ad essere un’astrofisica è anche divulgatore scientifico, nella conferenza parlerà dell’esplorazione di Marte, reale e fantastica: dalle prime osservazioni di Schiaparelli dai tetti di Brera fino ai recenti programmi spaziali, un viaggio di 150 anni che ha visto la ricerca italiana più volte protagonista. Daria Guidetti si soffermerà in particolare sull’importanza dell’acqua per capire il clima e la geologia su Marte e comprendere quindi quanto sia comune o rara la vita nell’Universo.

L’incontro, aperto a tutti, è rivolto in particolare agli studenti universitari e delle scuole superiori (prenotazione online su https://marteedoltre.eventbrite.it)

“Un’iniziativa senese per la sicurezza della nascita il trattato internazionale Neonatology”

Appuntamento alle 16.30 all’Accademia dei Fisiocritici di Siena per il primo ciclo di ‘Medicina oggi’. Verrà presentata il secondo volume della guida scientifica ‘Neonatology’, la guida più consultata al mondo nata proprio a Siena, redatta dai professori di medicina Giuseppe Buonocore e Rodolfo Bracci, con la partecipazione anche di Michael Weindling, è un neonatologo del Women’s Hospital Neonatal Unit di Liverpool. Attraverso la presentazione di questa seconda edizione in tre volumi, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore neonatale, l’incontro vuole illustrare alcuni significativi progressi conseguiti dalla scienza medica nella cura e nella sicurezza dell’inizio della vita umana.

‘Siena e i suoi personaggi nei secoli’ di Roberto Cresti

Alla biblioteca comunale degli Intronati, verrà presentato il nuovo libro di Roberto Cresti dal titolo ‘Siena e i suoi personaggi nei secoli’. Dopo i primi due volumi, pubblicati nel 2017 e nel 2018 sempre dalla Pacini Editore, dove si ripercorrevano le vicende storiche senesi dalle origini fino al XIII secolo, in questo terzo lavoro Cresti prosegue il percorso approfondendo l’arco temporale compreso tra il Duecento e la metà del Quattrocento. Il libro si apre con un capitolo dedicato a una delle personalità senesi più conosciute, Provenzano Salvani, del quale viene proposto un quadro biografico e un’interpretazione del suo agire politico-diplomatico piuttosto innovativo, e al governo dei Nove Governatori, che rimase in carica fino al 1355. Appuntamento nella sala storica della biblioteca comunale degli Intronati alle 17.30.

Commemorazione della ‘Giornata del Malato’

Una santa messa in onore della ‘Giornata del Malato’ al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. L’arcivescovo di Siena, Montalcino e Colle Val d’Elsa, celebrerà una messa nella cappella dell’ospedale al piano 1s.