L’agenda di Siena News – Lunedì nella basilica di San Lucchese a Poggibonsi c’è ‘Trio Chagall’

Chiusi, celebrazioni etrusche nella città di Porsenna

La città di Chiusi è pronta a vivere le “Celebrazioni etrusche” 2021, con due giorni di iniziative. La prima è domenica 22 agosto. Durante la giornata , dalle 20 alle 23, apertura straordinaria del Museo, alle 21 la presentazione del libro “120 anni portati bene. Piccole storie e curiosità del Museo di Chiusi e dei suoi protagonisti” di Enrico Barni, con il direttore del Museo Fabrizio Vallelonga e alla presenza dell’amministrazione comunale. La partecipazione all’evento sarà gratuita e sarà possibile seguirla anche in diretta sulla pagina facebook del Museo Nazionale Etrusco. Per assistere agli eventi in programma sarà necessaria la prenotazione e obbligatoria l’esibizione di green pass. Per informazioni Museo Nazionale Etrusco tel. 0578.20177 oppure Comune della Città di Chiusi tel. 0578.223643 mail [email protected] Nella giornata di domenica 22 agosto la Città di Chiusi ospiterà una tappa della “Quattro giorni per quattro ruote”.

Rapolano: l’estate continua fra teatro, cultura e riscoperta del territorio

Gli eventi estivi rapolanesi continuano fra riscoperta del territorio, teatro e cultura con un doppio appuntamento in programma sabato 21 agosto. Alle 9 dal parcheggio delle Terme Antica Querciolaia partirà il trekking “Fra Dante e Garibaldi” per raggiungere e visitare il Poggio di Santa Cecilia guidati da Giulia Raffaelli. Alle 21, invece, Piazza del Teatro ospiterà “La riscossa del clown”, ultimo spettacolo della rassegna teatrale estiva promossa dal Comune di Rapolano Terme in collaborazione con l’Associazione Filarmonico – Drammatica di Rapolano Terme e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Entrambe le iniziative si svolgeranno con obbligo di prenotazione e nel rispetto delle normative anti Covid-19 e sul Green pass previste dal Decreto-legge n.105 del 23 luglio 2021 per contrastare la diffusione del covid-19.Per informazioni sullo spettacolo teatrale, è possibile scrivere agli indirizzi di posta elettronica [email protected] e [email protected] oppure contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Rapolano al numero 0577-723208 e l’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme al 331-8181776. Per il trekking “Fra Dante e Garibaldi” con visita al Poggio di Santa Cecilia è possibile contattare il numero 320-0874459.

Haber, Muzzi, Paci: tre giorni dedicati al cinema

La seconda rassegna cinematografica “Le Sorgenti” di Piancastagnaio presenta un’anteprima nazionale e un corso intensivo sul cinema, tra venerdì 20 e domenica 22 agosto, al parco Don Zelio. Il programma prevede, per venerdi 20 (ore 21.30, ingresso gratuito) un talk-show con Luca Lucini (regista e produttore), Daniele Muscariello (produttore), Silvia Mazzieri (attrice) in collegamento on-line, Andrea Muzzi e Gianmarco Nucciotti (ideatori di Cinema delle Sorgenti). Sarà una serata ricca di interviste, curiosità, racconti, aneddoti, proiezioni di cortometraggi, trailer e videoclip, condotta da Barbara Nucciotti. Sabato 21 (ore 21.30) Alessandro Haber in Recital Bukowsk (ingresso: 10 euro). Domenica 22 (ore 21.30, ingresso gratuito) è prevista la consegna del premio Cinema delle Sorgenti ad Alessandro Paci e la proiezione in anteprima nazionale del nuovo film di Andrea Muzzi: “All’alba perderò”, con Angela Finocchiaro, Paolo Calabresi, Pupo, Andrea Muzzi, Gianmarco Nucciotti. Prodotto da Daniele Muscariello e Luigi Scavone.A questo proposito, sarà anche possibile frequentare una masterclass di cinema nelle mattine di Sabato 21 e Domenica 22, dal titolo: “Dalla sceneggiatura alla recitazione”, con Andrea Muzzi e la partecipazione amichevole di alcuni personaggi e produttori del mondo del cinema. Nel corso intensivo di due mattinate (dalle ore 10) si spiegherà, ad esempio, come il regista possa rovinare una buona sceneggiatura, ma al tempo stesso un pessimo script, nemmeno da un grande regista possa essere trasformarlo in capolavoro. Costo giorno unico per persona, 50 euro, entrambe le giornate 80 (informazioni: [email protected]).

Chianciano Terme, il 20 e il 21 agosto la 21esima edizione del Corto Fiction

Venerdì 20 e sabato 21 agosto torna a Chianciano Terme, nella Sala Fellini del Parco Acquasanta, l’appuntamento con il Concorso Nazionale del Film “Corto Fiction”. Giunto alla 21esima edizione, il Festival curato dall’Associazione culturale Immagine e Suono si svolge sotto la direzione artistica del suo ideatore Lauro Crociani. Nel corso della manifestazione saranno proiettati e premiati dieci cortometraggi che la giuria, formata dai componenti dell’Associazione, ha selezionato tra i 231 lavori arrivati negli scorsi mesi. Di questi ne sono pervenuti circa 200 in lingua italiana, gli altri invece hanno partecipato nella categoria dei corti stranieri, annoverando tra gli autori personalità provenienti da Stati Uniti e Spagna.

A Casole d’Elsa va in scena “Radici, viaggio nella musica napoletana e siciliana”

A Casole d’Elsa, martedì 24 agosto alle 21.30 in piazza della libertà andrà in scena lo spettacolo “Radici, viaggio nella musica napoletana e siciliana”. Ad accompagnare la voce di Nadia de Sanctis ci saranno Cristina Gambi alle percussioni e al flauto traverso e Serena Rinaldi e Marta Marini alla chitarra e al mandolino. L’ingresso è gratuito ed è obbligatorio il green pass.

Cetona, per l’omaggio a Guido Ceronetti arriva il Teatro dei Sensibili

Cetona celebra il poeta, filosofo e autore Guido Ceronetti dedicandogli tre giorni di eventi che, a partire da domenica 22 agosto, si susseguiranno fino a martedì 24, giorno in cui l’artista di origine piemontese, scomparso nel 2018 nella cittadina toscana, avrebbe compiuto 94 anni. Piazza Garibaldi ospita ‘Storie di un angelo ferito’, rassegna realizzata dal comune di Cetona e dall’associazione Aquilegia, con la direzione artistica di Luca Mauceri e il coordinamento organizzativo di Laura Fatini. Gli eventi sono ad ingresso gratuito, regolato dalla normativa vigente. È consigliata la prenotazione, presso l’ufficio turistico di Cetona (0578-239143 o all’indirizzo [email protected]).

Lunedì nella basilica di San Lucchese a Poggibonsi c’è ‘Trio Chagall’

Nella basilica di San Lucchese a Poggibonsi il violino di Edoardo Grieco, il violoncello di Francesco Massimino e il pianoforte di Lorenzo Nguyen accompagneranno gli spettatori nello spettacolo ‘Trio Chagall’. I musicisti sono allievi del maestro Bruno Giuranna e di Salvatore Accardo. Agli spettatori sarà richiesto un contributo di 10 euro a parziale sostegno dei costi organizzativi. Per accedere sarà necessario esporre il green pass. Il numero dei posti è limitato, pertanto è consigliata la prenotazione al 329-7141926