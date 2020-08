L’agenda di Siena News – in Fortezza la presentazione de ‘L’arrivo della primavera’

In Fortezza con ‘L’arrivo della primavera’

Sarà presentato nel magnifico scenario della Fortezza Medicea alle 18.30 il nuovo libro di Francesco Burroni dal titolo ‘L’arrivo della primavera’. Insieme all’autore e all’editore Luca Betti ne parlano Maura Martellucci e Simonetta Losi. Per chi vuole segue apericena.

Appuntamento con Area Verde Camollia

Presentazione/proiezione, intorno al libro “Lo specchio dipinto. Ettore Scola e dintorni” a cura di Paola Dei, edizioni Falsopiano, Segnalazione Speciale Premio Meccoli scrivere di cinema (libro contenente interventi, tra altri, di Pupi Avati, Giuliano Montaldo, Milena Vukotic, Daniela Poggi, Stefania Sandrelli, Paolo Virzì, Sergio Staino, Luciano Tovoli, Riberto Girometti, Gregorio a Napoli, Juan Octavio Prenz) In particolare, la presentazione sarà dedicata a “Scola racconta Fellini. Una amicizia lunga una vita” con proiezione di “Che strano chiamarsi Federico”, un film del 2013, l’ultimo diretto da Ettore Scola, e scritto insieme alle figlie Paola e Silvia. Come lo stesso regista ha dichiarato, il film è “un piccolo ritratto di un grande personaggio”: Federico Fellini. Presentato durante la 70ma Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Appuntamento alle 21 in via del Romitorio, 4. Accessibilità universale da via Camollia, 85 (previo contatto al cell 347 8838818 cortesemente al solo scopo, evitando sms). Iscrizione associativa, € 5,00, per una sola volta.

A Monteriggioni con un ‘talk a palazzo’

“La rete, web, social…” questo è il titolo del talk show condotto dall’attrice Daniela Morozzi in programma alle 21.30, nel Castello di Monteriggioni, in Piazza Roma. L’appuntamento vedrà come ospiti il sindaco e l’assessore alla cultura di Monteriggioni; Fabio Viola, Gamer – Designer e presidente dell’Associazione TuoMuseo; Gionata Salvietti, docente di ingegneria robotica presso l’Università degli Studi di Siena; Andrea Volterrani, sociologo e docente presso l’Università di Roma Tor Vergata, e Alessandra Belardini, direttore Divisione investigativa Polizia postale e delle comunicazioni presso il Ministero dell’Interno. La serata sarà allietata dalla musica di Giacomo Rossi.

Continuano gli eventi del Chianti Festival

La manifestazione torna ad animare Castelnuovo Berardenga con l’esibizione in Piazza Marconi dell’Italian Jazz Quartet, produzione de Lo Stanzone delle Apparizioni, alle 21.15, nella frazione castelnovina di Vagliagli. Alle ore 19, inoltre, il Parco Sculture del Chianti, a Pievasciata, ospiterà la serata musicale “Di Bega e di Gena – Viaggio tra Piemonte e Toscana trascurando la Liguria”. Il Chianti Festival, promosso dai Comuni di Castellina in

Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, andrà avanti fino al 26 agosto con appuntamenti per tutte le età organizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 e l’indirizzo mail [email protected]. Per essere sempre aggiornati, è possibile seguire anche il sito www.toscanaspettacolo.it e la Pagina Facebook Chianti Festiva <https://www.facebook.com/Chiantifestival>.

