L’agenda di Siena News – Aldo Cazzullo all’Accademia dei Fisiocritici

“Un altro tassello sulla strada della tracciabilità e della trasparenza”. Ma soprattutto per la tutela e la salute dei consumatori. E’ il commento di Coldiretti all’entrata in vigore di etichette con sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento che non saranno più tabù nell’etichetta degli alimenti. Scatta, infatti, l’obbligo di indicare tali informazioni con l’entrata in vigore il 5 aprile del Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145, dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017. Una norma per consentire di verificare se un alimento è stato prodotto o confezionato in