La Notte dei Ricercatori a Siena: ecco tutti gli eventi di Bright 2018 fino al concerto degli Stato Sociale

Una grande festa che celebrerà i ricercatori e il lavoro che quotidianamente svolgono per mettere al servizio della collettività nuove scoperte e nuovi saperi: Bright2018, la Notte dei ricercatori a Siena, il prossimo venerdì 28 settembre, in contemporanea con 300 città europee, animerà i luoghi più significativi del centro storico, con più di 220 ricercatori che daranno vita a oltre 80 eventi.

Una grande macchina organizzativa è al lavoro da tempo in città, con la partecipazione dell’Università di Siena (che è anche capofila del progetto regionale), dell’Università per Stranieri di Siena, del Comune di Siena e di tanti partner che hanno deciso di sostenere l’iniziativa.

Molto variegato e ricco il programma delle singole iniziative che spazieranno tra tutte le discipline, da quelle scientifiche (medicina, biologia, medicina, fisica, astronomia, ingegneria, informatica, matematica) a quelle umanistiche, sociali e politologiche. Denominatore comune saranno l’attualità dei temi proposti, che consentiranno al pubblico di rintracciare attinenze tra ricerca e vita di ogni giorno, e il linguaggio semplice, capace di parlare a tutti. Due in particolare saranno i grandi filoni di interesse, la cosiddetta “citizen science”, cioè la scienza che si giova del contributo attivo dei cittadini per raccogliere i dati di ricerca, e il patrimonio culturale europeo, mentre ogni singola attività sarà ispirata ai temi della sostenibilità e agli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Onu per l’Agenda 2030. Esibizioni, esperimenti, seminari e spettacoli, con al centro, tra gli altri i temi, del cibo e della salute, vita e tecnologie, meraviglie naturali, la società attuale e futura, offriranno una grande possibilità di scelta. Per i più piccoli sarà avviata anche la collaborazione delle scuole in attività di avvicinamento alla ricerca, in relazione al tema del cambiamento climatico, attraverso il progetto Polli-Bright, sul mondo degli insetti impollinatori.

Nel Rettorato dell’Università di Siena la giornata di eventi sarà aperta dal Phd Graduation Day, cerimonia che celebrerà i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nell’Ateneo durante l’ultimo anno: sarà un momento pubblico di condivisione del traguardo raggiunto. Oltre al Rettorato, che sarà dedicato anche all’approfondimento della conoscenza dell’Europa, con gli European Corner, vi saranno altre tredici sedi per Bright2018: Palazzo Pubblico, il Tartarugone, Piazza del Campo, l’Accademia Chigiana, il Santa Maria della Scala, il Palazzo delle papesse, l’Orto de’ Pecci, il Santa Chiara Lab, Sant’Agata, Porta Laterina, l’Accademia dei Fisiocritici, l’Orto botanico, la Chiesa della Maddalena e San Francesco. Nell’ambito del progetto senese, si terranno eventi anche ad Arezzo, Grosseto, Colle Val D’Elsa e Portoferraio.

L’Università per Stranieri di Siena sarà presente con laboratori di lingue straniere per adulti e bambini (inglese, spagnolo, tedesco, russo, arabo e cinese), approfondimenti ‘in pillole’ sulla lingua italiana, occasioni di aggiornamento e divulgazione su geografia, musica, e sull’evoluzione della lingua italiana nel mondo della cucina.

L’intensa giornata di festa del 28 settembre culminerà in Piazza del Campo, alle ore 21, con il tradizionale concerto offerto alla città: dopo aver toccato tutta l’Italia durante l’estate, la band bolognese Lo Stato Sociale concluderà il suo tour “Una vita in vacanza” con la tappa senese, ad ingresso libero.

Per chi vorrà, dopo la musica, la Notte dei Ricercatori offrirà una maratona di cinema al Santa Chiara: la movie marathon “Mad Science. Visioni del futuro”, con proiezioni dall’una alle sei di alcuni tra i più celebri film tra fantascienza e scienza.

Ma non è tutto: quest’anno il cartellone della Notte dei ricercatori si estenderà anche ai giorni precedenti e a quello successivo. Si parte oggi – 26 settembre – alle ore 17, con l’incontro organizzato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena su “Carbon neutrality: alleanze, prospettive e coinvolgimento”. Il pomeriggio del 27 settembre con “Aspettando Bright” sono in programma a Colle di Val d’Elsa workshop e iniziative che si chiuderanno con il concerto della band Cacao Metal.

Infine, la mattina del 29 è in programma la Passeggiata della ricerca, che partendo dal Rettorato toccherà diversi luoghi della città.

Con la notte europea dei ricercatori arriva anche un appuntamento interessante dedicato alla ricerca ed alle eccellenze italiane al quale Widiba Siena non poteva mancare. Widiba, banca No Ordinary, si è distinta nel mondo proprio grazie alla ricerca ed all’innovazione, a testimonianza di come la tecnologia apra orizzonti sempre nuovi nei quali l’uomo rimane al centro, protagonista del cambiamento.Molti eventi e luoghi interessati: strade, piazze, punti di incontro istituzionali allestiti per accogliere i visitatori con tante novità e curiosità. Due sono i momenti nei quali ci si potrà immergere, nel senso vero del termine, nella realtà virtuale. Il primo, insieme ai ricercatori del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena, quando sarà possibile, nella sede del Rettorato scoprire “Widiba Home”, un viaggio virtuale all’interno di una filiale bancaria. Pensavate fosse possibile poter entrare in banca senza uscire da casa, muovendovi nella filiale usando gli occhi o la voce? Nel secondo momento, poi, presso gli uffici Widiba in Via della Sapienza 29, sarà disponibile “Widiba Dialog”, l’applicazione dotata di tecnologia HoloLens di Microsoft, con la quale si possono condividere insieme al Consulente Finanziario dati e proposte di investimento, attraverso ologrammi posizionati nel mondo fisico. Appuntamenti davvero No Ordinary ai quali non mancare per un’esperienza nuova e indimenticabile.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito Bright 2018 . La Notte dei Ricercatori in Toscana è un progetto finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 nell’ambito del grant n. 818515 – MSCA-NIGHT-2018.

Nella foto sopra da sinistra: prof. Tarcisio Lancioni, Università di Siena, delegato del Rettore per la Comunicazione, responsabile scientifico Bright2018; Carlo Lisi, Responsabile del Servizio Sponsorizzazioni e attività culturali di Banca Monte dei Paschi di Siena; Francesco Frati, Rettore dell’Università di Siena; Sara Pugliese, assessore del Comune di Siena alle Politiche giovanili, alle pari opportunità, ai servizi informatici; Alberto Tirelli, assessore del Comune di Siena al Commercio, turismo e attività produttive; Pietro Cataldi, Rettore dell’Università per Stranieri di Siena.