Irene Siragusa, Matteo Betti e Chiara Sacco protagonisti al Siena Sport Day

E’ stato presentato questa mattina il programma di Siena Sport Day, la prima giornata dello sport senese, in programma sabato 18 dicembre a partire dalle ore 10 nell’aula magna del rettorato dell’Università di Siena e organizzata da Gruppo Stampa Autonomo Siena e Coni provinciale, con la partecipazione del Comitato Italiano Paralimpico Toscano.

Siena Sport Day è un contenitore di eventi dedicati agli atleti senesi che si sono distinti nelle varie discipline, a livello nazionale e internazionale. Il primo panel, intitolato “Dalla città del Palio alle città dei Giochi” vedrà protagonisti atleti e tecnici che hanno partecipato a Olimpiadi e Paralimpiadi, intervistati da Franco Morabito (presidente USSI Toscana) e Claudio Lenzi (coordinatore sport olimpici per il web de La Gazzetta dello Sport): sul palco è prevista la presenza di Irene Siragusa, Matteo Betti, Stefano Giardi e Christian Lorenzini.

A seguire si terranno le premiazioni della Giornata Olimpica Coni alla presenza del presidente regionale Simone Cardullo e la consegna del premio Sportivo dell’anno organizzato dal Gruppo Stampa.

La giornata si concluderà nel pomeriggio con la presentazione del volume “Un tiro mancino. Matteo Betti, la storia del campione di scherma paralimpica” scritto da Giovanna Romano con prefazione di Carlo Paris e introduzione di Luca Pancalli. Interverranno Pietro Di Lazzaro, giornalista TgR Rai Toscana, l’atleta, l’autrice, Paris e Cardullo. Parte del ricavato della vendita del libro verrà destinato al progetto Sport Shuttle – Campioni in movimento per l’acquisto di un pulmino attrezzato che consentirà alle società sportive paralimpiche senesi di trasportare gli atleti agli allenamenti e in trasferta.

“Il Gruppo Stampa e il CONI provinciale iniziano un percorso di collaborazione nel segno della valorizzazione delle eccellenze sportive e senesi – ha affermato il delegato Paolo Ridolfi -, la Giornata Olimpica accoglie da sempre tutto il mondo dello sport per confrontarsi e prendere energia da quelli che sono stati i successi della stagione. È anche l’occasione per dare il giusto risalto alle eccellenze internazionali che abbiamo in questa città e che non sempre vengono valorizzate”.

“Siamo lieti di unire in un unico evento due iniziative – ha aggiunto la presidente del Gruppo Stampa Giovanna Romano – che premiano coloro che, nonostante un anno segnato dalla pandemia, sono riusciti a proseguire la propria attività sportiva raggiungendo risultati di spessore: consegneremo il sanese d’oro a Chiara Sacco, vincitrice nel 2020 di due titoli europei nel canottaggio, e attribuiremo menzioni speciali a Giancarlo Brocci, giornalista e ideatore de L’Eroica e Luigi Bruttini, storico capitano del Costone Basket. Il consiglio del Gruppo Stampa è orgoglioso della collaborazione con Coni e Cip che porta la manifestazione ad assumere una dimensione nazionale con ospiti del mondo sportivo e giornalistico di rilievo”.