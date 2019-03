Il violino di Francesca Dego omaggia Brahms

In una serata dedicata a Brahms, la violinista Francesca Dego torna alla Chigiana insieme al cornista Martin Owen e al pianista Maurizio Baglini

Domani alle 21 nel Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini (a Siena in via di Città 89) torna in Chigiana, per la stagione concertistica invernale Micat in Vertice, la violinistaFrancesca Dego, già allieva di Salvatore Accardo nei prestigiosi corsi estivi di perfezionamento musicale, in un’inedita e affascinante formazione che comprende due acclamatissimi specialisti dei loro strumenti, cioè il cornista Martin Owen e il pianista Maurizio Baglini. La Micat in Vertice si conferma così un trampolino di lancio esclusivo per i giovani allievi dell’Accademia: Francesca Dego è oggi una delle più acclamate violiniste internazionali della nuova generazione.

Il programma segue un percorso ciclico, dominato dai riferimenti a Brahms. All’iniziale Sonata n. 1 per violino e pianoforte op. 105 di Schumann, l’autore e critico musicale che in un certo modo ‘scoprì’ e presentò il più giovane compositore amburghese come l’artista del futuro, segue il Trio “Omaggio a Brahms” di Ligeti, che nel 1982 completò questa pagina destinandola a pendantall’analogo Trio per lo stesso organico scritto dal grande romantico. Dopo uno spazio dedicato al corno solista, con il profetico Appel interstellaire di Messiaen, si chiude proprio con il Trio op. 40 di Brahms al quale rende omaggio la pagina di Ligeti.

Francesca Dego è tra i giovani violinisti più richiesti sulla scena musicale internazionale. Artista Deutsche Grammophon fin dal 2012, si esibisce sin da giovanissima con le più grandi orchestre internazionali. La sua carriera internazionale le ha permesso di lavorare a fianco di molti grandi direttori e con molti artisti internazionali di musica da camera. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, nel 2008 è stata la prima violinista italiana ad entrare in finale al Premio Paganini di Genova dal 1961. Si è perfezionata all’Accademia Chigiana di Siena con Salvatore Accardo. Francesca Dego suona due preziosi violini Francesco Ruggeri (Cremona 1697) e il Giuseppe Guarneri del Gesù ex-Ricci (Cremona 1734) per gentile concessione della Florian Leonhard Fine Violins di Londra. Francesca è sostenuta dal Comitato Nazionale Italiano Musica (CIDIM), SIAE, S’Illumina e MiBACT.

Martin Owen è considerato uno dei maggiori suonatori di corno d’Europa, ed è apparso come ospite principale con molte orchestre internazionali. Da quando ha debuttato alla Wigmore Hall nel 1997, ha tenuto diversi recital e concerti in patria e all’estero, tra cui Stati Uniti, Giappone, Germania, Italia, Francia, Irlanda, Olanda, Belgio, Bulgaria e Kazakistan. Attualmente è corno principale della BBC Symphony Orchestra, ma mantiene una carriera solistica molto varia che lo porta a collaborare con molti dei principali ensemble strumentali del mondo.

Maurizio Baglini vanta una brillante carriera come solista, camerista, didatta e direttore artistico, ospite in molti festival internazionali. Incide per Decca/Universal. Come camerista suona stabilmente con la violoncellista Silvia Chiesa e ha collaborato con colleghi quali Massimo Quarta, Cinzia Forte, Roberto Prosseda e il Quartetto della Scala. Fondatore e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival, è consulente artistico per la danza e la musica del Teatro Verdi di Pordenone e Ambasciatore culturale della Regione Friuli Venezia Giulia. Tiene masterclass per l’Accademia Stauffer di Cremona ed è docente di pianoforte principale all’Istituto Superiore di Studi Musicali Mascagni di Livorno. Suona un grancoda Fazioli.

