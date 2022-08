Il Mercato nel Campo torna sabato 3 e domenica 4 dicembre

Il Mercato nel Campo tornerà sabato 3 e domenica 4 dicembre. La conferma arriva da una determina di impegno pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Siena. Si tratta, come noto, di una delle grandi manifestazioni invernali organizzate nella città di Siena, un mercato che vede la luce e che viene pianificato seguendo quelle che erano le linee guida medievali. Un tuffo indietro nel tempo che piace ai senesi come ai turisti: lo si può affermare a ragione, visti i numeri di presenze che vengono registrati ogni anno per questa manifestazione.

Quella di quest’anno sarà la quindicesima edizione della manifestazione. Il Comune di Siena riconosce, lo si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio, che “per la suggestione degli allestimenti nello spazio del Campo, per la qualità e varietà delle merci proposte, per la varietà delle attività collaterali il Mercato è diventato un appuntamento di riferimento non solo per il territorio locale ma in grado di richiamare a Siena anche numerosi turisti”.

Anche per il Mercato nel Campo di questo dicembre i Centri di assistenza tecnica saranno Confcommercio e Confesercenti di Siena, riconosciuti come “soggetti ai quali affidare la progettazione e realizzazione delle attività propedeutiche alla manifestazione Il Mercato nel Campo edizione dicembre 2022 e, in particolare, la progettazione delle modalità di svolgimento del Mercato e delle attività collaterali di intrattenimento artistico e culturale che devono seguire un tema individuato dall’amministrazione comunale”. Il tema è comunque già stato scelto: si tratta di “Aromi e sapori di Toscana: i salumi”.

Il piano per quella che sarà l’offerta e per quelle che saranno le iniziative delle due giornate di dicembre deve essere realizzato. Ma questo è un passo per arrivare all’organizzazione dell’evento.

Questi gli impegni delle due associazioni di categoria, precisati nel documento: “Il Centro di assistenza tecnica Confcommercio Siena (come capofila) in collaborazione con il Centro di assistenza tecnica Confesercenti, si impegna a: predisporre il progetto di realizzazione e le modalità di svolgimento del Mercato; organizzare gli eventi alla luce delle precedenti esperienze; svolgere le attività di segreteria, gestione dei contatti e individuazione delle merci; allestire e disallestire i banchi in piazza del Campo ed eventualmente nel Cortile del Podestà, predisponendo gli impianti tecnici necessari in conformità alla normativa vigente; selezionare gli operatori nel rispetto delle ‘Norme di partecipazione al Mercato nel Campo’ che verranno approvate con provvedimento del responsabile del servizio statistica, polo per il cittadino e imprese; presentare i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa per la vendita dei prodotti; richiedere e acquisire le autorizzazioni necessarie alla organizzazione e realizzazione del Mercato”.

Gennaro Groppa