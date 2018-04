I Rinnovati accolgono i suoni dell’Adriatico e del Mediterraneo

Quando morì Alcide De Gasperi – 19 agosto 1954 – un ministro non seppe trattenersi: “Così ci leveremo finalmente dai coglioni anche Giulio Andreotti”. E fu la profezia più sbagliata dell’intera storia politica italiana. Credo che errore analogo commetterebbe chi oggi pensasse di essersi tolto di mezzo (scelgo una parola più educata) Ernesto Campanini, dopo il suo “gran rifiuto” di candidarsi a sindaco di Siena, come invece sembrava a tutti naturale dopo la sua brillante esperienza di consigliere comunale per Sinistra per Siena. La prima ragione è semplice: non è affatto necessario essere sindaco, assessore o consigliere comunale per fare