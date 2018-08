Gli allievi chigiani di violoncello sulle orme di Geringas

L’esibizione degli allievi del corso di alto perfezionamento in violoncello prevede musiche di Beethoven, Čajkovskij, Šostakovič, Prokof’ev, Enescu, Dvorák e Fauré

In concerto stasera, a Palazzo Chigi, ore 21, 15, gli allievi deltenuto all’da(Giappone),(Regno Unito),(Finlandia / Italia),(Germania)(USA) e(Italia). Il programma del loro recital spazia dal romanticismo tedesco e slavo al tardo Romanticismo e al Novecento russo di(Variazioni su di un tema rococò op.33)(Sonata in do maggiore op.119) e(Sonata in re minore op.40), di cui eseguiranno pagine tra le più complesse e impegnative della letteratura per questo strumento, con l’accompagnamento al pianoforte di. Il concerto, realizzato con il contributo dellai sarà l’occasione della consegna di unaofferta dalall’allievo ritenuto più meritevole, a giudizio del docente e del direttore artistico dell’Accademia,

Intitolato quest’anno Sounding Times, il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 i porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l’84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l’ORT – Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo fanno della Chigiana oggi un’istituzione modello in cui formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa unica.

Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Siena Est e al Rotary Club Siena, oltre che al Distretto Rotary 2071. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, la Pro Loco di Casole d’Elsa, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione “Amolamiaterra”, l’Associazione Le Dimore del Quartetto.