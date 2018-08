Gli allievi chigiani di violino sulle orme del maestro Belkin

Il concerto di stasera degli allievi della classe di violino, tenuta da Boris Belkin, prevede musiche di Bartók, Lalo, Ysaÿe, Paganini, Brahms, Kreisler, Debussy, Bach, Prokof’ev, Ernst

L’Accademia Chigiana è oggi un’istituzione modello unica nel suo genere in Italia, in cui formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa unica. Alla Chigiana, gli allievi dei corsi estivi di Alto perfezionamento, provenienti da oltre 40 diverse nazioni, hanno la possibilità di sperimentare a Siena l’emozione del debutto in una manifestazione di livello internazionale, e di partecipare a nuove produzioni originali, nei concerti loro dedicati della serie Chigiana Factor.

Oggi alle 21.15 a Palazzo Chigi Saracini, il sipario si alza sui giovani violinisti allievi della classe di Boris Belkin, le cui provenienze ben testimoniano dell’atmosfera cosmopolita che si respira tra della Chigiana. Si chiamano Alfredo Reyes Logounova (dal Messico), Kasina Ansvananda (dalla Thailandia), Mao Konishi (dal Giappone), Luka Faulisi (dall’Italia), Alexis Roussine (dalla Francia), David Tobin (dall’Irlanda), Grigorii Tadtaev e Dennis Gasanov (dalla Russia), Andrej Roszyk (dall’Austria). Accompagnati al pianoforte da Takashi Sato, si producono in un recital collettivo dal repertorio impegnativo, che include alcuni dei maggiori autori di musica per archi di ogni tempo: Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Édouard Lalo, Eugène Ysaÿe, Niccolò Paganini, Fritz Kreisler, Claude Debussy, Sergej Prokof’ev, Heinrich Wilhelm Ernst e Béla Bartók.

L’appuntamento con i Chigiana Factor questa settimana ha cadenza pressoché quotidiana, con nuovi appuntamenti concertistici a Palazzo Chigi Saracini dedicati agli allievi della classe di pianoforte di Lilya Zilberstein, giovedì 9 agosto alle 21, 15, agli allievi della classe di contrabbasso tenuta da Giuseppe Ettorre e della classe di violoncello di Antonio Meneses, venerdì 10 agosto rispettivamente alle 19 e alle 21,15. La serie culminerà sabato 12 agosto, al Teatro dei Rozzi (ore 21,15), dove i giovani direttori allievi della masterclass di alto perfezionamento in direzione d’orchestra tenuta da Daniele Gatti si esibiranno alla testa dell’Orchestra Giovanile Italiana.

Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l’84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l’ORT- Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Siena Est e al Rotary Club Siena, oltre che al Distretto Rotary 2071. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, la Pro Loco di Casole d’Elsa, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione “Amolamiaterra”, l’Associazione Le Dimore del Quartetto.

Media partner del Chigiana International Festival 2018 sono Radio 3 Rai, Classica HD, Amadeus, La Nazione QN, Radio Siena TV e Siena News.

PROGRAMMA

Béla Bartók (Sânnicolau Mare, Romania 1881 – New York 1945)

dalla Sonata in sol min.

Tempo di ciaccona

Alfredo Reyes Logounova (Messico)

Édouard Lalo (Lille 1823 – Parigi 1892)

dalla Symphonie espagnole op. 21

Scherzando: Allegro molto

Intermezzo: Allegretto non troppo

Kasina Ansvananda (Thailandia)

Eugène Ysaÿe (Liegi 1858 – Bruxelles 1931)

Sonata n. 6 in mi magg.

Niccolò Paganini (Genova 1782 – Nizza 1840)

dai 24 Capricci op. 1

n. 17 Sostenuto, Andante

Mao Konishi (Giappone)

Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye 1862 – Parigi 1918)

Beau Soir

Fritz Kreisler (Vienna 1875 – New York 1962)

La Gitana

Johannes Brahms (Amburgo 1833 – Vienna 1897)

dalle Danze Ungheresi

n. 17 Andantino

n. 2 Allegro non assai

Luka Faulisi (Italia)

Eugène Ysaÿe

Caprice d’après l’étude en forme de Valse de C. Saint-Saëns op. 52

Alexis Roussine (Francia)

* * *

Johann Sebastian Bach (Eisenach, Turingia 1685 – Lipsia 1750)

dalla Sonata n. 1 in sol min. BWV 1001

Fuga

Siciliana

Presto

David Tobin (Irlanda)

Heinrich Wilhelm Ernst (Brno 1814 – Nizza 1865)

The last Rose of Summer

Dennis Gasanov (Russia)

Eugène Ysaÿe

Sonata n. 3 in re min. “Ballade”

Niccolò Paganini

dai 24 Capricci op. 1

n. 15 Posato

Andrej Roszyk (Austria)

Sergej Prokof’ev (Soncivka, Ucraina 1891 – Mosca 1953)

dal Concerto n. 1

I mov. Andantino

Niccolò Paganini

dai 24 Capricci op. 1

n. 24 Tema con variazioni. Quasi presto

Grigorii Tadtaev (Russia)

Concerto CHIGIANA FACTOR Corso di Violino

Boris Belkin docente

Takashi Sato pianista collaboratore