Fonte Gaia e il museo dell’acqua al centro delle visite per la giornata del trekking urbano

Fonte Gaia sarà la protagonista del trekking urbano di quest’anno, l’iniziativa che si basa sulla filosofia del camminare lentamente, guardando ed osservando con attenzione ciò che si ha attorno. E’ la sedicesima edizione di una iniziativa che è ormai divenuta nazionale, che ha la città di Siena come capofila e che negli anni si è estesa dal nord al sud della Penisola, da Trento fino alla Sicilia. Quest’anno sono 49 le città italiane che aderiscono a questa manifestazione e che proporranno delle speciali visite per la giornata del 31 ottobre.

Il tema filo conduttore di questa edizione è l’acqua. E allora a Siena la visita che verrà organizzata, e alla quale potrebbero partecipare molti senesi (come è avvenuto negli scorsi anni), partirà proprio da Fonte Gaia. Qui è fissato il ritrovo alle 14 per la partenza del primo gruppo di persone. Le partenze proseguiranno fino alle 16, ogni quarto d’ora un gruppo di persone sarà accompagnato da una guida turistica che spiegherà e racconterà aneddoti, episodi storici e l’importanza di alcuni luoghi cittadini. Da Fonte Gaia la visita proseguirà per fontane e anche bacini e cisterne, i gruppi raggiungeranno poi la Fortezza Medicea e concluderanno la visita al museo dell’acqua. Sarà come sempre un tour alla scoperta della storia di Siena, e iniziative come questa piacciono tradizionalmente sia ai turisti che per il ponte dei santi scelgono di visitare e di rimanere per qualche giorno nella città del Palio sia a chi sulle lastre è nato, è cresciuto e vive la propria vita.

“Nell’anno del turismo lento – afferma l’assessore comunale Alberto Tirelli – la giornata nazionale del trekking urbano rappresenta l’opportunità di vivere le nostre città in modo consapevole. Siamo convinti che pensare al turismo lento sia una strategia di sviluppo dei nostri territori finalizzata alla tutela di luoghi, memorie e saperi del nostro Paese”.

La sera del 31 ottobre i ristoratori cittadini potranno poi aderire a questa manifestazione cucinando piatti tipici della tradizione senese che possano inserirsi al meglio nel contesto di questa festività, utilizzando quindi quando possibile anche la zucca.

Tirelli parla di “emozioni di autunno” ed elenca tutte le iniziative che si terranno a Siena nei prossimi giorni. Perché oltre al trekking urbano sarà in programma la nuova edizione di Sangiovese Purosangue, manifestazione dedicata al vino che si terrà il 2 e il 3 novembre tra i Magazzini del Sale e il Santa Maria della Scala: vi prenderanno parte 108 aziende italiane e 7 straniere. Mentre venerdì 1 novembre nella Fortezza Medicea tornerà l’evento “Si… è mini” che permetterà ai bambini di immaginarsi già grandi e di cimentarsi con la gestione della loro città.

Gennaro Groppa