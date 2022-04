Fondazione Musei Senesi, a Pasqua e Pasquetta eventi, iniziative e visite guidate su tutto il territorio

Eventi, mostre, iniziative, visite guidate. Come nella migliore tradizione saranno tanti gli appuntamenti in programma nel week end di Pasqua nel territorio senese. Momenti che potranno essere utili per scoprire qualcosa che è geograficamente vicino ma spesso non conosciuto al meglio.

La Fondazione Musei Senesi in questo weekend proporrà, in collaborazione con Unicoop Firenze, visite guidate gratuite nei musei di Chianciano Terme e Poggibonsi. Saranno realizzati poi dai singoli musei presentazioni, trekking, laboratori per famiglie e bambini e visite guidate. Alcuni musei osserveranno aperture straordinarie. “Le iniziative – scrivono proprio dalla Fondazione Musei Senesi – sono delle più varie, dedicate a grandi e piccini, dai laboratori creativi a percorsi di trekking e visite guidate”.

Da non perdere c’è l’iniziativa in programma a Montepulciano, dove dal primo aprile ha riaperto il Museo Civico Pinacoteca Crociani con una novità: per tutto il mese il museo permetterà l’ingresso gratuito all’esposizione permanente. Un’occasione imperdibile per scoprire una delle collezioni di opere d’arte più belle della Toscana.

Oltre alla riapertura, proprio nei giorni precedenti alla Pasqua e più precisamente venerdì 15 aprile, il museo propone la presentazione di tre nuovi dipinti, recentemente acquisiti dal Comune di Montepulciano, che entreranno a far parte della collezione del Museo. Le opere in questione spaziano dalla fine dell’Ottocento alla metà del Novecento: si tratta infatti di una “Veduta di Montepulciano”, datata alla fine dell’800, il dipinto “Totona, presso Montepulciano”, opera del pittore Dario Neri (1951) e “La Fortezza di Montepulciano” (1910) della pittrice Livia Onetti Grugni, donato dalla famiglia stessa alla città.

A Buonconvento, invece, dal 15 al 18 aprile torna la Fiera regionale antiquaria “Cose del passato”.

Il centro storico farà da scenario alla manifestazione, che ha tutto il carattere di una fiera diffusa. Per l’occasione saranno aperte le vecchie botteghe del borgo, che torneranno a vivere per ospitare antiquari e collezionisti. Durante il week end pasquale, un ricco programma di eventi tra trekking, laboratori per bambini e musica dal vivo, fino all’arrivo del caratteristico Treno Natura. L’evento è organizzato dall’Associazione Proloco Buonconvento in collaborazione con i Musei Buonconvento ed il patrocinio e contributo del Comune di Buonconvento.

Altri due eventi sono in programma a Buonconvento. Venerdì 15 aprile alle 16 prenderà il via il trekking urbano dal titolo “Buonconvento Paese del Liberty – Dalla Villa Rondinella a Palazzo Ricci Socini”: si tratta di una breve escursione alla scoperta del liberty, proposta dai Musei Buonconvento. Il liberty, affascinante stile architettonico, ha lasciato proprio a Buonconvento una traccia indelebile del suo passaggio nei primi anni del secolo scorso.

Il giorno seguente a Buonconvento, dalle 10 alle 13, è in programma un appuntamento per bambini. Il titolo dell’iniziativa è “Gli insetti impollinatori e i loro fiori” che si svolerà al Museo della Mezzadria. L’evento prevede una passeggiata nella natura primaverile con laboratorio ludo didattico alla scoperta dei fiori e degli amici insetti.

I Musei di Buonconvento saranno aperti il giorno di Pasqua e Pasquetta e osserveranno orario continuato dalle 10 alle 18.

Spostandosi poi a San Gimignano ecco un’altra iniziativa che intercetterà il gusto di tanti. Visite guidate alla mostra “Hinthial. L’Ombra di San Gimignano. L’Offerente e i reperti rituali etruschi e romani”. Nell’autunno del 2010, sui rilievi della Torraccia di Chiusi, poco distante da San Gimignano, è stata fatta l’incredibile scoperta di una stata in bronzo, oggi esposta nel Museo Archeologico di San Gimignano all’interno della sopracitata mostra. Per conoscere meglio questo speciale patrimonio, i Musei di San Gimignano offrono la possibilità di effettuare visite guidate incentrata sulla collezione e, in particolare, su Hinthial, l’Ombra di San Gimignano. Le visite saranno in programma anche venerdì 15 e sabato 16 aprile alle 15. Per info e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0577-286300 oppure scrivere una email all’indirizzo [email protected]

Pasquetta si potrà trascorrere anche all’Archeodromo di Poggibonsi (nella foto), dove viene proposto un evento pomeridiano che rievocherà i tempi di Carlo Magno. “La primavera è arrivata – si legge nella nota di presentazione dell’iniziativa – e, dopo un rigido inverno, al villaggio fervono le attività con tutti gli abitanti impegnati nei loro mestieri. Il dominus Razo, ormai in procinto di partire per la chiamata alle armi dell’imperatore Carlo, ha messo al lavoro tutti i suoi servi per soddisfare i propri bisogni e quelli della sua famiglia. Il fabbro, la tintrice, il fornaio, il falegname, il cordaio e molti altri vi sveleranno i segreti delle loro arti e vi faranno visitare il villaggio in un viaggio indietro nel tempo di oltre 1200 anni. Per i più piccoli (e non solo) verranno allestite postazioni con alcuni divertenti giochi medievali in cui sarà possibile cimentarsi in entusiasmanti gare e tornei, dalla corsa con le doghe, alla disfida del guanciale, ai giochi da tavolo, a diverse prove di abilità. Verranno effettuate due visite guidate, alle 16 e alle 17,30”.

A Castellina in Chianti, invece, è in calendario un appuntamento per martedì 19 aprile. L’iniziativa si svolgerà al Museo archeologico del Chianti senese, che riapre oggi le proprie porte: martedì dalle ore 16 si terrà l’evento dal titolo “L’uovo miracoloso”. “Nell’atmosfera medievale della torre – si legge nella presentazione – le famiglie si calano nell’affascinante mondo dei minerali, delle terre e dei colori, sospesi fra arte, artigianato e storia. L’attività prevede la riproduzione con la tecnica di pittura detta ‘a uovo’ della Madonna del Latte di Castellina in Chianti. L’evento è gratuito su prenotazione e dedicato a bambini (6-11 anni) e famiglie”.