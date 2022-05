Fondazione Mps ha ospitato la tappa toscana di Ristorazione Bellezza

La Fondazione Monte dei Paschi ha ospitato ieri la prima tappa di Ristorazione Bellezza, il format che racconta il valore del cibo a scuola. A Palazzo Sansedoni, infatti, si è tenuta una giornata dedicata alle mense scolastiche della Toscana organizzata dalla Fondazione Mps, in collaborazione con Foodinsider.it, Anci Toscana e la Rete delle Politiche locali del cibo.

Ristorazione Bellezza è partita da Siena per raccontare storie virtuose di mense scolastiche, buone, sane e a basso impatto ambientale, che fanno bene ai bambini, ma anche alla comunità e al territorio, con l’obiettivo di disegnare futuri sostenibili che si realizzano anche attraverso il ‘mangiare a scuola’.

La giornata, ricca di spunti, ha visto alternarsi gli interventi di rappresentanti istituzionali, accademici, agricoltori, operatori, protagonisti, a vario titolo, nella realizzazione di mense che guardano al futuro, in un’ottica di conversione ecologica della cultura e del territorio, con l’obiettivo di rendere la mensa scolastica un caposaldo del processo educativo delle nuove generazioni. Durante l’incontro è emersa l’importanza di intervenire sulle competenze e di aumentare la consapevolezza sulle politiche del cibo in una dimensione trasversale, che sia democratica, sociale, sanitaria, economica e anche ambientale, dove l’informazione, l’educazione e la formazione svolgono un ruolo fondamentale.

Nel corso del confronto, ampio spazio è stato dedicato alla restituzione di SOSTENIBILMENsE 2021, il progetto della Fondazione Mps, realizzato in collaborazione con ANCI Toscana e Foodinsider, nell’ambito del progetto “sCOOLFOOD. Per un futuro di tutto rispetto”, che propone alle amministrazioni comunali un percorso di accompagnamento verso l’adozione di modelli di ristorazione scolastica in grado di fungere da leva di sviluppo del territorio, in chiave sostenibile, e di assolvere al ruolo educativo della mensa.

Giunto alla seconda edizione, il bando per partecipare a SOSTENIBILMENsE 2022 è ancora attivo; le manifestazioni di interesse devono essere presentate compilando l’apposita scheda presente nell’avviso SOSTENIBILMENsE entro il 9 maggio 2022.

Per informazioni è possibile scrivere via mail all’indirizzo [email protected] o contattare telefonicamente i seguenti numeri 0577/246046/89/44.