Eliot Fisk festeggia il compleanno di Oscar Ghiglia

In occasione dell’ottantesimo compleanno del grande chitarrista Oscar Ghiglia, la Chigiana propone un concerto con Eliot Fisk e un incontro quattro celebri maestri della sei corde

Il binomio di appuntamenti in calendario oggi, al Chigiana International Festival sono concepiti come un grande omaggio a Oscar Ghiglia, nell’anno del suo ottantesimo compleanno. Il chitarrista livornese, leggenda assoluta del chitarrismo classico mondiale, partendo dall’Accademia Chigiana di Siena ha rilevato il “timone” da André Segovia, prima quale allievo, poi quale protagonista della scena concertistica internazionale e infine come docente dell’Accademia Chigiana. Uno scettro che oggi condivide con il suo ex allievo, oggi membro dell’organico dell’Accademia, Eliot Fisk, interprete del concerto delle 21, 15 a Palazzo Chigi Saracini.

La serata sarà preceduta da un incontro della serie Chigiana Lounge, alle 18.30 in Sala del Pellegrinaio a Santa Maria della Scala, con la partecipazione di quattro celebri chitarristi nel fulgore delle loro carriere internazionali, Marco Cappelli, Nando Di Modugno, Massimo Felici e Maurizio Grandinetti, che sono stati a loro volta allievi di Oscar Ghiglia alla Chigiana.

«Questo concerto si lega al seminario che ho tenuto in Chigiana, con un programma che contiene brani che ho suonato per il maestro Oscar Ghiglia durante gli anni di corso come studente alla Scuola di Musica di Aspen nel periodo dal 1970 al 1975 – spiega Eliot Fisk – Questo è un riflesso dei miei interessi chitarristici in quel periodo della mia vita e spero che dia un’idea del lavoro comune svolto da maestro e allievo. Vorrei sottolineare che il Maestro Ghiglia è stato e rimane anche oggi un vero Virgilio nella mia vita. È stato lui la persona dalla quale ho imparato il “dolce stil novo”».

«Un’istituzione del prestigio e dell’importanza della Chigiana s’impegna in un’attività imprescindibile per farci ricordare le radici più profonde e ricche di significato della nostra cultura – continua Fisk – senza le quali e la quale la vita proprio non avrebbe più senso. In tutto questo processo è impossibile sopravvalutare la presenza del maestro Ghiglia. Questo è ciò che voglio comunicare alla gioventù d’oggi».

Eliot Fisk è universalmente noto come interprete carismatico e riconosciuto per il suo repertorio virtuosistico e avventuroso. Si è esibito come solista con numerose prestigiose orchestre del mondo. Torna regolarmente ad esibirsi nelle principali associazioni concertistiche. Ha suonato con uno sbalorditivo numero di artisti di musica da camera. A lui sono state dedicate numerose nuove opere da compositori del calibro di Berio, Balada, Beaser, Maw, Rochberg, Roumain e Schwertsik. Ha studiato chitarra sotto la guida diretta di Andrés Segovia e, alla Aspen Music School, con Oscar Ghiglia. Ha studiato anche interpretazione musicale con il leggendario clavicembalista Ralph Kirkpatrick alla Yale University, dove si è diplomato ‘summa cum laude’ nel 1976 e dove, immediatamente dopo il suo diploma, nel 1977 ha fondato il dipartimento di chitarra della Yale School of Music. È professore presso la Universitaet Mozarteum di Salisburgo e, a Boston, al New England Conservatory. Insegna all’Accademia Chigiana dal 2017.

Oltre ad essere docente all’Accademia Chigiana, nella quale è considerato il continuatore ideale della lezione di Segovia, e che lui stesso considera il luogo ove l’insegnamento della musica tocca l’apice della qualità, Oscar Ghiglia è stato il chairman-fondatore del dipartimento di chitarra classica della Aspen Music School, Colorado, e Artist in residence alla Hartt School of Music di Hartford (Connecticut). Corsi di perfezionamento alle Accademie di Musica di Basilea, di Zurigo e di Lucerna; regolare visiting professor alla Juilliard School di New York, alla Northwestern University di Chicago, alla Cincinnati University Conservatory of Music. Enorme la sua attività concertistica in tutto il mondo, come pure quella discografica (Emi, Nonesuch, Ricercare, Stradivarius ecc.). Nel 2004 ha ricevuto la laurea honoris causa dall’Università di Hartford, Connecticut. Insegna all’Accademia Chigiana dal 1976.

Intitolato quest’anno Sounding Times, il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 i porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l’84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l’ORT – Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo fanno della Chigiana oggi un’istituzione modello in cui formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa unica.

Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Siena Est e al Rotary Club Siena, oltre che al Distretto Rotary 2071. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, la Pro Loco di Casole d’Elsa, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione “Amolamiaterra”, l’Associazione Le Dimore del Quartetto.

Media partner del Chigiana International Festival 2018 sono Radio 3 Rai, Classica HD, Amadeus, La Nazione QN, Radio Siena TV e Siena News.

INFO DI BIGLIETTERIA

I Biglietti dei concerti possono essere acquistati online su http://www.chigiana.it/ acquista-i-biglietti-2/ fino alle ore 12 del giorno del concerto, oppure tutti i giorno al ChigianArtCafé in orario 10-18.

La vendita dei biglietti dei concerti che si tengono a Palazzo Chigi Saracini proseguirà fino all’inizio del concerto.

La vendita dei biglietti per i concerti che si tengono in altri luoghi proseguirà, a partire da 2 ore prima del concerto, presso la biglietteria delle rispettive sedi.

BIGLIETTO INTERO: Primi posti, 25 euro – Ingressi, 18 euro

RIDOTTO PROMOZIONE: 22.50 euro – 16 euro

Il ticket emesso da Siena Parcheggi dà diritto ad uno sconto del 10% sull’acquisto di massimo 5 biglietti (ad esclusione dei concerti Factor, che sono a ingresso libero).

RIDOTTO GENERICO: 20 euro – 10 euro

Le riduzioni sono riservate agli studenti, ai giovani sotto i 26 anni, alle persone di età superiore ai 65 anni, agli Abbonati MIV della stagione 2017/2018 e ad altri enti.

RIDOTTO CONVENZIONE: 5 euro

Istituzioni convenzionate: UNISTRASI, Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, DSU, SIS, Archinote Siena, Liceo Musicale e Liceo Classico Piccolomini, Scuola media S. Bernardino – sezione musicale, Siena Jazz, Istituto Tecnico Industriale Tito Sarrocchi

CONVENZIONE TRENITALIA

In virtù della collaborazione tra Accademia Chigiana e Trenitalia, esibendo il biglietto ferroviario utilizzato per raggiungere Siena e assistere al concerto, dopo aver acquistato un primo biglietto d’ingresso al concerto, il secondo biglietto sarà in omaggio.

PROGRAMMA – 5 agosto

Bell’Italia

Concerto dedicato ad Oscar Ghiglia per il suo 80° compleanno

Johannes Brahms (Amburgo 1833 – Vienna 1897)

Tema e variazione dal Sestetto n.1 in si bem. magg. op. 18 (versione per due chitarre di J. Williams)

Oscar Ghiglia prima chitarra

Eliot Fisk seconda chitarra

Domenico Scarlatti (Napoli 1685 – Madrid 1757)

Sonata in re magg. K. 512 – Allegro (trascr. E. Fisk)

Sonata in re magg. K. 443 – Allegro (trascr. E. Fisk)

Sonata in mi min. K. 15 – Allegro (trascr. E. Fisk)

Sonata in sol magg. K. 431 – Allegro (trascr. E. Fisk)

Sonata in re min. K. 213 – Andante (trascr. E. Fisk)

Sonata in re magg. K. 178 – Vivo (trascr. E. Fisk)

Niccolò Paganini (Genova 1782 – Nizza 1840)

dai 24 Capricci op. 1 (trascr. E. Fisk)

n. 2 Moderato

n. 13 Allegro

n. 11 Andante, Presto

n. 24 Tema con variazioni. Quasi presto

Johann Sebastian Bach (Eisenach, Turingia 1685 – Lipsia 1750)

Sonata n. 3 in do magg. BWV 1005 (trascr. E. Fisk)

Adagio

Fuga. Alla breve

Largo

Allegro assai

Manuel de Falla (Cadice 1876 – Alta Gracia, Argentina 1946)

Homenaje pour le tombeau de Debussy

Benjamin Britten (Lowestoft, Regno Unito 1913 – Aldeburgh, Regno Unito 1976)

Nocturnal after John Dowland op. 70

Meditativo: molto liberamente

Molto agitato

Inquieto

Ansioso

Quasi una Marcia

Sognante

Cullante

Misurato

Molto tranquillo