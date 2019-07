Il De Rerum Natura si fa musica

Domani alla Chigiana uno spettacolo di Maria Claudia Massari, attrice e regia, con al pianoforte Silvia Belfiore e Antonio Caggiano alle percussioni dedicato al De Rerum Natura di Lucrezio

Dopo il successo della loro performance in trio, nello Zodiaco (Tierkreis) di Karl Heinz Stockhausen, nel 2018 a Siena, ritornano al Chigiana International Festival l’attrice e regista Maria Claudia Massari, con Silvia Belfiore al pianoforte e Antonio Caggiano, alle percussioni in un nuovo spettacolo, tra musica e poesia, ispirato al più celebre testo di Lucrezio, De Rerum Natura. Lo spettacolo, su musiche di Cage, Scelsi e Xenakis si avvale della consulenza scientifica di Gavina Cherchi e della collaborazione artistica di Marianne Lewandowski. La coproduzione Accademia Chigiana – Compagnia Corps Rompu e Comune di Sinalunga è firmata, per la regia, da Maria Claudia Massari, luci di Danilo Facco.



La trama musicale della performance è affidata alle percussioni, centrate sull’uso della grancassa, sorgente sonora e “corpo risonante”, completate da vari strumenti di metallo. Questi ultimi, appoggiati via via dal percussionista sulla pelle dello strumento principale ne costituiscono la “preparazione”, che ne modifica il suono. Così si creano durante l’esecuzione del pezzo ambienti sonori diversi, che contrappuntano con l’elettronica, da cui emergono e o che in essa vengono riassorbiti. Il pulsare ritmico, anche se complesso e frammentato, caratterizza la forma del pezzo, che si sviluppa alternando contrasto e omogeneità fra gli elementi principali del lavoro.

“Sotto un cielo sgombro di dei e carico di eventi, racconta Maria Claudia Massari, ci piace attraversare la Natura, come ce la racconta Lucrezio. E la musica che non si può toccare ma sicuramente e fortemente esiste, ci solleva l’anima o l’animo… e ci svela se stessa. Cage, Scelsi e Xenakis sono, in questo pellegrinaggio, la strada e la traccia d’ombra che lasciamo al passaggio”.



Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019, Out of Nature, si dispiega in un cartellone di 60 eventi – concerti sinfonici, corali, recital e incontri – dal 6 luglio al 31 agosto, nelle più suggestive location della città di Siena e delle Terre Senesi, in cui a fianco ai più affascinanti artisti e interpreti della scena musicale contemporanea mondiale – Lilya Zilberstein, Fabio Luisi,Salvatore Sciarrino,Mari Kimura, Manu Delago, Kassel Jaeger, Antonio Caggiano e il Chigiana Percussion Ensemble, Anton e Daniel Gerzenberg, Monica Bacelli, il Quartetto Noûs, il Quartetto Prometeo, Stefano Battaglia, Ernst Reijseger, Ivo Nilsson, Kathleen Tagg, Patrick Gallois, David Krakauer, Alessandro Carbonare, David Geringas, Antonio Meneses, Salvatore Accardo, Elliot Fisk, Christian Schmitt, Pino Ettorre, Bruno Giuranna – affiorano i volti della scena concertistica emergente, provenienti da oltre 50 nazioni, che collaborano alla realizzazione di una manifestazione unica in cui alta formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa sola.



BIOGRAFIE



Maria Claudia Massari

Maria Claudia Massari studia a Parigi all’Ecole Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau e all’Ecole de l’Acteur François Florent. Nel 1988 crea la Compagnia Corps Rompu. Ha lavorato con Luca Ronconi, Orazio Costa, Marise Flash, Susanna Zimmerman, Gabriella Bartolomei, Silvia Vladimiski, Ferruccio Soleri. Ha compiuto tournée in Europa e negli Stati Uniti. Ha insegnato a Parigi (Sorbona e C.T.O.), dirige in molte città italiane ed europee laboratori per attori sul teatro d’immagine. Lavora in collaborazione con l’Abbazia di Spineto – incontri e studi di Sarteano. La Compagnia Corps Rompu ha la residenza nel Teatro Comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga.



Silvia Belfiore

Diplomata in pianoforte al Conservatorio di Alessandria, ha seguito anche vari corsi di perfezionamento. Si è inoltre laureata in discipline della musica presso l’Università di Bologna. Attualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio di Pavia. Tiene workshop e masterclass in varie istituzioni di tutto il mondo. Interessata alle più diverse forme di espressione e di collaborazione artistica ha tenuto concerti in tutto il mondo. Ha inciso una decina di CD per pianoforte solo e in formazioni cameristiche.



Antonio Caggiano è percussionista solista tra i maggiori in ambito internazionale e fondatore dell’ensemble Ars Ludi, con cui partecipa a importanti festival e rassegne nazionali e internazionali, intrecciando rapporti di collaborazione con alcuni fra i maggiori compositori contemporanei. Artista poliedrico, scrive musiche per il teatro, la danza e collabora con artisti visivi. Tiene corsi di interpretazione sulla letteratura per strumenti a percussione e stages in varie parti del mondo. È titolare della cattedra di percussioni al conservatorio S. Cecilia di Roma. Dal 2015 insegna percussioni all’Accademia Chigiana.



PROGRAMMA



28 luglio, domenica, Palazzo Chigi Saracini, ore 21.15, De Rerum Natura



TODAY



MARIA CLAUDIA MASSARI attrice e regia

SILVIA BELFIORE pianoforte

ANTONIO CAGGIANO percussioni



John Cage

Los Angeles 1912 – New York 1992

One4

Dream

In a Landscape



Giacinto Scelsi

Arcola, La Spezia 1905 – Roma 1988

Preludio inedito

2 Preludi

Un adieu

da Ko-Tha

Trois danses de Shiva

I tempo



Improvvisazione su Persephassa di Iannis Xenakis