Le note del Coro della Cattedrale per festeggiare il Natale

Domani il concerto di Natale della Micat in Vertice con il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” diretto da Lorenzo Donati

Il consueto appuntamento con il concerto di Natale della Micat in Vertice, programmato per domani alle 21 nella Cattedrale di Siena, vedrà protagonista anche quest’anno il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” diretto da Lorenzo Donati. L’evento è organizzato dall’Accademia Chigiana in collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino.

Il titolo del concerto, Lux fulgebit, le sfumature della luce, è quanto mai evocativo delle atmosfere natalizie e conduce a un viaggio che ruota attorno ai grandi polifonisti inglesi del passato e ai protagonisti del presente. Così, dal Cinquecento di Thomas Tallis e John Taverner si passa al Novecento di John Tavener e di Arvo Pärt, in una selva di combinazioni vocali e di colori che da gruppi ristretti di voci solo maschili e voci solo femminili giunge a comprendere grandi complessi.

Il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” è uno dei più importanti interventi nel campo della produzione e diffusione musicale della città di Siena, unisce l’attività liturgica con quella concertistica, lo studio del repertorio sacro alla divulgazione e promozione del patrimonio musicale. Si tratta di un progetto nato nel 2016 grazie alla sinergia tra l’Accademia Musicale Chigiana e l’Opera della Metropolitana. Il progetto intende arricchire il patrimonio culturale della collettività con la creazione di un complesso artistico stabile, da posizionare ai vertici della estesa prassi esecutiva ed interpretativa del repertorio liturgico, coniugando l’impegno di ispirazione sacra con la realizzazione di concerti di qualità artistica elevata. Inizialmente formato da un numero variabile di cantanti provenienti da tutta Italia, che si sono via via stabilizzati, realizza sia i più importanti momenti liturgici dell’anno della Cattedrale di Siena sia concerti a cappella o con orchestra. Dal 2016 il Coro ha già eseguito grandi opere del repertorio corale e sinfonico-corale, collaborando con l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana e Daniele Gatti. Il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” è diretto da Lorenzo Donati, nome di eccellenza internazionale che, tra l’altro, è stato allievo nei corsi di composizione dell’Accademia Chigiana.

Compositore, direttore, Lorenzo Donati ha studiato ad Arezzo e Firenze, frequentando parallelamente corsi di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole, l’Accademia Chigiana di Siena e l’Accademia di Francia. Come direttore di coro si è diplomato e perfezionato alla Fondazione Guido d’Arezzo di Arezzo. Svolge intensa attività concertistica come direttore con l’Insieme Vocale Vox Cordis e l’ensemble UT con il quale ha vinto il più prestigioso premio mondiale di canto corale “European Grand Prix for Choral Singing” nel 2016; nello stesso anno è stato chiamato alla direzione del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” col quale collabora con i più importanti artisti del panorama internazionale. Dirige inoltre il Coro da Camera del Conservatorio di Trento. Ha diretto il Coro Giovanile Italiano. Con questi gruppi e con l’Hesperimenta Vocal Ensemble ha vinto primi premi e premi speciali in concorsi nazionali ed internazionali. Sue composizioni vengono pubblicate e regolarmente eseguite in varie parti del mondo. Collabora con varie istituzioni culturali nazionali, è direttore artistico delle attività corali della Fondazione Guido d’Arezzo, del Festival di Primavera e del Festival Incontro Polifonico Città di Fano, viene invitato a tenere seminari come esperto di musica vocale e in giuria in concorsi di composizione e di musica corale. Attualmente è docente di direzione di coro e composizione corale presso il Conservatorio di Trento, tutor della Scuola di direzione di coro della Fondazione Guido d’Arezzo e docente all’Accademia Chigiana.

L’ingresso è libero. Previa prenotazione, gli abbonati alla stagione concertistica invernale della Micat in Vertice potranno usufruire di posti riservati.