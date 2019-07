Il Coro “Guido Chigi Saracini” celebra l’Abbazia di Monte Oliveto

Il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” in concerto in occasione dei 700 anni dalla fondazione dell’Abbazia di Monte Oliveto

Il Chigiana International Festival 2019 partecipa alle celebrazioni per i 700 anni dalla fondazione dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore mettendo in cartellone, domani lunedì 15 luglio, ore 21.15, il concerto del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, diretto da Lorenzo Donati dedicato ad Adriano Banchieri, uno dei più grandi musicisti del Rinascimento, monaco olivetano.

Il programma del concerto – il primo evento della serie Off the walls – organizzato in collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, comprende inoltre composizioni di Giovanni Gabrieli, Antonio Lotti, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Alessandro Scarlatti e Giuseppe Verdi, a illustrazione della grande tradizione polifonica sacra italiana, che affonda le sue radici nella stagione rinascimentale e si dirama attraverso i secoli, dimostrandosi nel tempo sempre fruttifera e ispirata.

In scena, il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” è uno dei più importanti interventi nel campo della produzione e diffusione musicale degli ultimi anni per la città di Siena, dal respiro internazionale. La formazione è tra le più prestigiose realtà musicali attualmente in residenza all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, durante il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019.

Forse l’unica sfortuna di Adriano Banchieri (1568-1634) è essere vissuto in un’epoca in cui sono nati e vissuti in Italia alcuni dei più grandi nomi della musica di tutti i tempi, come Palestrina e Monteverdi. Ma certamente, il compositore bolognese ordinato monaco olivetano, la cui musica è stata scelta qualche fulcro di questo importante anniversario dell’abbazia di Monte Oliveto, non fu un “minore”. Anzi, fu un compositore straordinario e ancor oggi cantato da cori ed ensemble vocali di tutto il mondo, famosissimo per le sue opere profane come Il Festino per il Giovedì Grasso, La Barca di Venezia per Padova, opere importantissime e inarrivabili scritte da un compositore che aveva evidentemente sapienza nell’uso delle tecniche di contrappunto e conosceva bene la teoria degli affetti legati ai nuovi passaggi cromatici che si stavano facendo strada nel tardo Rinascimento.

La bella messa Paratum cor meum per doppio coro farà da base del programma che proporrà altri capolavori del repertorio sacro italiano di tutti i tempi. Da Verdi a Scarlatti, dai doppi cori di Palestrina e Gabrieli, l’ascoltatore potrà avere un’esemplificazione della grandezza delle straordinarie opere sacre che l’Italia ha saputo donare al mondo. Capolavori assoluti come il Cantate Domino di Gabrieli o lo stupefacente Stabat Mater di Palestrina, per passare al famosissimo Crucifxus di Lotti e discendere nei meandri spirituali e nelle ricerche timbriche dell’ultimo Verdi. Un concerto che celebra l’arte sacra italiana e con questa festeggia questo importante anniversario per l’Abbazia, da sempre fulcro di ricerca spirituale e attenzione all’arte.



Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019 si dispiega in un cartellone di 60 eventi – concerti sinfonici, corali, recital e incontri – dal 6 luglio al 31 agosto, nelle più suggestive location della città di Siena e delle Terre Senesi, in cui a fianco ai più affascinanti artisti e interpreti della scena musicale contemporanea mondiale – Lilya Zilberstein, Fabio Luisi,Salvatore Sciarrino,Mari Kimura, Manu Delago, Kassel Jaeger, Antonio Caggiano e il Chigiana Percussion Ensemble, Anton e Daniel Gerzenberg, Monica Bacelli, il Quartetto Noûs, il Quartetto Prometeo, Stefano Battaglia, Ernst Reijseger, Ivo Nilsson, Kathleen Tagg, Patrick Gallois, David Krakauer, Alessandro Carbonare, David Geringas, Antonio Meneses, Salvatore Accardo, Elliot Fisk, Christian Schmitt, Pino Ettorre, Bruno Giuranna – affiorano i volti della scena concertistica emergente, provenienti da oltre 50 nazioni, che collaborano alla realizzazione di una manifestazione unica in cui alta formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa sola.



Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato, Rotary Club Siena Est e Rotary Club Siena. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Siena, l’Associazione Siena Jazz, l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, i Conservatori della Toscana, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, il Parco delle Sculture del Chianti, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione Amolamiaterra, l’Associazione Le Dimore del Quartetto, le residenze Campansi e Villa I Lecci. Si ringraziano in modo particolare Confindustria Toscana Sud, l’Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato e gli altri membri dell’Albo d’onore, oltre che tutti gli Amici della Chigiana, per il caloroso e generoso sostegno riservato all’Accademia.



Media partner del Chigiana International Festival 2019 sono Trenitalia, Classica HD, Amadeus, La Nazione QN, RadioSienaTV e SienaNews. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Radio 3 Rai e Radio Classica Rai che trasmetteranno alcuni dei più importanti concerti del Festival.





BIOGRAFIE



Il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” è uno dei più importanti interventi nel campo della produzione e diffusione musicale degli ultimi anni per la città di Siena, dal respiro internazionale. Si tratta di un progetto nato nel settembre 2016 grazie alla sinergia tra l’Accademia Musicale Chigiana e l’Opera della Metropolitana. Il progetto intende arricchire il patrimonio culturale della collettività con la creazione di un complesso artistico stabile, da posizionare ai vertici della estesa prassi esecutiva ed interpretativa del repertorio liturgico, coniugando l’impegno di ispirazione sacra con la realizzazione di concerti di qualità.



Il coro ha già avuto modo di effettuare molti concerti e realizzare programmi musicali di grande prestigio. Formato da un numero variabile di cantanti provenienti da tutta Italia, realizza sia i più importanti momenti liturgici dell’anno della Cattedrale di Siena sia concerti a cappella o con orchestra. Dal 2016 il Coro ha già eseguito grandi opere del repertorio corale e sinfonico-corale come: Missa Brevis di Palestrina, Berliner Messe di Pärt, Lux aeterna di Ligeti, Spem in alium di Tallis, Ecce beatam lucem di Striggio, Singet dem Herrn di Bach, Requiem di Pizzetti, Messa a doppio coro di Martin, Schicksalslied di Brahms, Stimmung di Stockhausen.



Il Coro ha inoltre collaborato con l’Orchestra Regionale Toscana e il compositore Tigran Mansurian, l’Orchestra Giovanile Italiana e Daniele Gatti, realizzando concerti in varie città della Toscana. Nel 2019 il coro ha registrato il suo primo cd con musiche del compositore rinascimentale senese Bianciardi.

Il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” è diretto da Lorenzo Donati, nome di eccellenza a livello internazionale che, tra l’altro, è stato allievo nei corsi di composizione dell’Accademia Chigiana.





Compositore, direttore e violinista, Lorenzo Donati ha studiato ad Arezzo e Firenze, frequentando parallelamente corsi di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole, l’Accademia Chigiana di Siena e l’Accademia di Francia. Come direttore di coro si è diplomato al corso triennale della Fondazione “Guido d’Arezzo” di Arezzo proseguendo poi gli studi con il Master di Perfezionamento. Svolge in- tensa attività concertistica come direttore con l’Insieme Vocale Vox Cordis e l’ensemble UT con il quale ha vinto il più prestigioso premio mondiale di canto corale. Dal 2016 dirige il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” col quale collabora con i più impor- tanti artisti del panorama internazionale. Dirige inoltre il Coro da Camera del Conservatorio di Trento. Ha diretto il Coro Giovanile Italiano. Con questi gruppi e con l’Hesperimenta Vocal Ensemble ha vinto primi premi e premi speciali in concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2016 ha vinto il Gran Premio Europeo in Canto Corale. Nel 2007, ha vinto entrambe le categorie del concorso internazionale per direttori di coro “Mariele Ventre” di Bologna. Sue compo- sizioni vengono regolarmente eseguite in varie parti del mondo, incise da ensemble e solisti, e pubblicate da alcune prestigiose case editrici. Molti i prestigiosi riconoscimenti in competizioni internazionali. Collabora con varie istituzioni culturali nazionali, è direttore artistico delle attività corali della Fondazione Guido d’Arezzo, del Festival di Primavera e del Festival Incontro Polifonico Città di Fano, viene invitato a tenere seminari come esperto di musica vocale, viene invitato in giuria in concorsi di composizione e di musica corale, in Italia e all’estero. Attualmente è docente presso il Conservatorio di Trento. Tiene la cattedra di direzione di coro presso l’Accademia Chigiana di Siena ed è tutor della Scuola triennale di direzione di coro della Fondazione Guido d’Arezzo.

















PROGRAMMA



OFF THE WALLS



Lunedì 15 luglio, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, ore 21.15 :

Adriano Banchieri, monaco olivetano e la grande polifonia italiana



In collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino

Giovanni Gabrieli

Venezia 1557 – 1612

Cantate Domino



Adriano Banchieri

Bologna 1568 – 1634

dalla Missa Paratum cor meum

Kyrie e Gloria



Antonio Lotti

Venezia 1667 – 1740

Crucifixus



Adriano Banchieri

dalla Missa Paratum cor meum Credo



Giuseppe Verdi

Roncole di Busseto 1813 – Milano 1901

Ave Maria



Adriano Banchieri

dalla Missa Paratum cor meum Sanctus et Benedictus Agnus Dei



Giovanni Pierluigi da Palestrina

Palestrina, Roma ca. 1525 – Roma 1594

Stabat Mater



Alessandro Scarlatti

Palermo 1660 – Napoli 1725

Exaltabo te Domine a 4 voci