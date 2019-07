Il nuovo quartetto di Coleman in prima alla Chigiana

Domenica alla Chigiana il Quartetto Prometeo presenterà in prima esecuzione il nuovo quartetto del compositore statunitense Gene Coleman

Tra le mura che ospitano la loro permanenza quale formazione in residenza all’Accademia Chigiana, per il corso in composizione di Salvatore Sciarrino, domenica 21 luglio, alle 21.15, il Quartetto Prometeo presenta un programma destinato ad arricchire la letteratura contemporanea per quartetto, con la prima esecuzione di Ritorno, del compositore statunitense vivente Gene Coleman. Compositore, clarinettista basso e regista, per molti anni Gene Coleman (1955) ha concentrato il suo lavoro sul cambiamento globale nel rapporto tra cultura e musica. È attivo in diversi generi e gruppi e incorpora vari media. Notazioni complesse e improvvisazioni gratuite definiscono le sue opere. È particolarmente interessato alle culture asiatiche e alla tradizione nella regione di accoppiare diverse forme d’arte. Nel suo lavoro artistico, esplora gli spazi tra suono e visione e tenta di pensare alla tradizione e alla cultura globale contemporanea in un modo nuovo.



Il programma del recital presenta inoltre una composizione datata 1996 di Iannis Xenakis, Ittidra sestetto per 2 violini, 2 viole, 2 violoncelli e il Quartetto n. 15 in sol magg. op. 161 D. 887 di Franz Schubert, forse l’ultima composizione ascoltata dal compositore, in una performance live, in vita.



Sul palco assieme al Quartetto Prometeo – vincitore del Prague Spring International Music Competition già nel 1998, e insignito del Leone d’Argento alla Biennale Musica di Venezia nel 2012 – due giovani interpreti provenienti dai corsi della Chigiana coadiuvano il quartetto nell’interpretazione della partitura di Xenakis: Daniel Palmizio, uno dei migliori violisti della sua generazione, con collaborazioni di rilievo con Franz Helmerson, Hansjorg Schellenberger, Salvatore Accardo, Antonio Meneses e Maxim Vengerov, allievo di Bruno Giuranna all’Accademia Chigiana e Giorgio Lucchini che alla Chigiana si perfeziona con Meneses.



Ittidra è dedicato da Iannis Xenakis a Irvine Arditti, ospite del Festival nel 2018 con il suo Arditti Quartet: lo rivela una lettura al contrario del titolo. Insieme a Voile (1995), è un chiaro esempio dello Xenakis degli anni Novanta: il perseguimento di un principio di obiettività per creare una musica che sfugga da qualsiasi facile sentimentalismo, ma allo stesso tempo che sia capace di creare grande bellezza poetica. Assenza di vibrato, indagine della spazialità e i caratteristici blocchi sonori di Xenakis si uniscono a reminiscenze greche.



Composto in un periodo di tempo incredibilmente breve – dal 20 al 30 giugno 1826 – il Quartetto in sol maggiore, l’ultimo dei quindici Quartetti per archi di Schubert, è non solo il più lungo in assoluto (1577 battute) ma anche il più straordinario e profetico: l’unico in grado di stare accanto al monumento per eccellenza dell’arte quartettistica, l’op. 131 di Beethoven, che non a caso Schubert considerava il vertice della musica del suo tempo. Eppure neanche questo sfuggì al destino comune a tutti i grandi capolavori del tardo stile schubertiano. Vivente l’autore ne fu eseguito in pubblico soltanto il primo movimento, il 26 marzo 1828 al Musikverein di Vienna dal Quartetto Schuppanzigh, in occasione dell’unico concerto interamente dedicato a sue musiche cui a Schubert fu concesso di assistere in tutta la sua vita.



Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019 si dispiega in un cartellone di 60 eventi – concerti sinfonici, corali, recital e incontri – dal 6 luglio al 31 agosto, nelle più suggestive location della città di Siena e delle Terre Senesi, in cui a fianco ai più affascinanti artisti e interpreti della scena musicale contemporanea mondiale – Lilya Zilberstein, Fabio Luisi,Salvatore Sciarrino,Mari Kimura, Manu Delago, Kassel Jaeger, Antonio Caggiano e il Chigiana Percussion Ensemble, Anton e Daniel Gerzenberg, Monica Bacelli, il Quartetto Noûs, il Quartetto Prometeo, Stefano Battaglia, Ernst Reijseger, Ivo Nilsson, Kathleen Tagg, Patrick Gallois, David Krakauer, Alessandro Carbonare, David Geringas, Antonio Meneses, Salvatore Accardo, Elliot Fisk, Christian Schmitt, Pino Ettorre, Bruno Giuranna – affiorano i volti della scena concertistica emergente, provenienti da oltre 50 nazioni, che collaborano alla realizzazione di una manifestazione unica in cui alta formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa sola.



BIOGRAFIE COMPLETE

Vincitore del Prague Spring International Music Competition nel 1998, il Quartetto Prometeo è stato insignito anche del Premio Speciale Bärenreiter, del Premio Città di Praga e del Premio Pro Harmonia Mundi. Complesso residente della Britten Pears Academy di Aldeburgh, ha ricevuto il premio Thomas Infeld dalla Internationale Sommer Akademie Prag-Wien-Budapest. Nel 2012 riceve il Leone d’Argento alla Biennale Musica di Venezia e attualmente è quartetto residente all’Accademia Filarmonica Romana. È ospite di molte delle maggiori istituzioni concertistiche internazionali e collabora con musicisti di primo piano. Particolarmente intenso il rapporto artistico con Salvatore Sciarrino (che ha dedicato al Prometeo gli Esercizi di tre stili e il Quartetto n. 8 per archi), Ivan Fedele e Stefano Gervasoni. Ha inciso per Amadeus, Sony, Kairos, Brilliant, ECM, LimenMusic. Il Quartetto collabora con Salvatore Sciarrino nel corso di composizione dell’Accademia Chigiana.



Daniel Palmizio è considerato nell’ambito internazionale uno dei migliori violisti della sua generazione, con una lunga serie di successi nell’ambito dei concorsi internazionali ed una vasta esperienza concertistica. Si è esibito in numerosi paesi ed ha collaborato con Franz Helmerson, Hansjorg Schellenberger, Salvatore Accardo, Antonio Meneses e Maxim Vengerov. Ha iniziato i suoi studi a Roma presso il Conservatorio S. Cecilia, ha poi proseguito la sua formazione a Londra, prima presso la Purcell School e successivamente al Royal College of Music. Si è perfezionato con Bruno Giuranna a Cremona e presso l’Accademia Chigiana.



Giorgio Lucchini è nato a Vercelli. Studia presso l’ISSM Vecchi Tonelli di Modena-Carpi. Ha iniziato un’intensa attività concertistica in Italia e ha vinto numerosi concorsi nazionali. Presso l’Accademia Chigiana di Siena si perfeziona con Antonio Meneses.









PROGRAMMA



TODAY



Giovedì 21 luglio, Palazzo Chigi Saracini, ore 21.15RITORNO





QUARTETTO PROMETEO

GIULIO ROVIGHI violino

ALDO CAMPAGNARI violino

DANUSHA WASKIEWICZ viola

FRANCESCO DILLON violoncello



DANIEL PALMIZIO viola

GIORGIO LUCCHINI* violoncello



* Allievo del corso di Violoncello di Antonio Meneses









Iannis Xenakis

Brăila, Romania 1922 – Parigi 2001



Ittidra sestetto per 2 violini, 2 viole, 2 violoncelli (1996)





Gene Coleman

Filadelfia, Pennsylvania 1958



Ritorno

prima esecuzione assoluta





***





Franz Schubert

Himmelpfortgrund, Vienna 1797 – Vienna 1828



Quartetto n. 15 in sol magg. op. 161 D. 887

Allegro molto moderato

Andante un poco mosso

Scherzo. Allegro vivace e Trio

Allegro assai