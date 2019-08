L’agenda di Siena News – Domani serate di musica, da Provenzano alla Valdorcia

L’ORGANISTA MAURICIO PERGELIER IN CONCERTO NELLA BASILICA DI PROVENZANO



Il cileno Mauricio Pergelier, organista titolare della chiesa di Viktring a Klagenfurt, in Austria. si esibirà alle 18.30 nella Basilica di Provenzano a Siena. Il concerto è organizzato dall’Associazione Coro Agostino Agazzari di Siena. Per l’occasione risuonerà lo storico e pregiato organo costruito dal lucchese Domenico Cacioli nel 1728, da pochi anni restaurato. In programma musiche di Bach, Mudarra, Correa. L’ingresso è libero.

Paesaggi Musicali Toscani a San Quirico d’Orcia. Emozioni con le musiche di Schumann, Brahms e Beethoven

Prosegue il programma di Paesaggi Musicali Toscani, la rassegna di musica classica organizzata da Comune di San Quirico d’Orcia con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Associazione Europea Vie Fancigene in collaborazione con l’associazione culturale “Musica Insieme” e in programma a San Quirico d’Orcia (Si) fino al 26 agosto. Domani alle 21.15 a Palazzo Chigi è la volta di Enrico Bronzi al violoncello e Filippo Gamba al pianoforte su musiche di Schumann, Brahms, Beethoven.Ingresso Concerti € 10 eccetto: Ingresso al concerto del 16 agosto € 15; Ingresso ai concerti in Collegiata, Pieve di S. Biagio offerta libera; Abbonamento € 80 con posto riservato. Per i residenti sconto 40 %. Cena a Vignoni che include il concerto € 20. Informazioni: [email protected] [email protected]

XX Edizione del Festival Internazionale di Santa Fiora in Musica

Domani alle 21.15 nel convento della Santisima Trinità si esibità il Quartetto Henao , un prestigioso gruppo da camera proveniente da un’istituzione fondante del panorama classico europeo come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il Quartetto Henao, composto da William Chiquito (Colombia) e Soyeon Kim (Corea del sud/Italia) al violino, Stefano Trevisan (Italia) alla viola e Giacomo Menna (Italia) al violoncello, nasce a Roma nel 2014 in seno all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il Quartetto Henao, che dalla sua fondazione si perfeziona con Günter Pichler (Alban Berg Quartet) presso l’Accademia Chigiana di Siena e dal 2018 presso la Escuela Superior Reina Sofía di Madrid, si è esibito in alcuni tra i più interessanti festival e stagioni cameristiche italiane: nel 2016 ha debuttato nella stagione cameristica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia eseguendo il quartetto K 387 di W.A. Mozart e il quartetto n. 8 op. 110 di Shostakovich, nel 2017 presso l’Accademia Chigiana di Siena e nel 2018, reinvitati a Siena, hanno poi debuttato all’Accademia Filarmonica Romana eseguendo i quartetti di Debussy e Ravel.

Ultima tappa senese del College BasketBall Tour 2019, con la Siena Summer Team che sarà opposta a Washington University

Domani alle 19 ultima tappa senese del College BasketBall Tour 2019, con la Siena Summer Team che sarà opposta a Washington University. Il roster della Siena Summer Team sarà composto come al solito da giovani senesi e da una selezione di Free Agents internazionali.

Prima della palla a due, l’organizzazione senese di College BasketBall Tour, consegnerà dei cesti di prodotti tipici locali offerti da Conad Sapori e Dintorni allo staff tecnico di Washington University. Nell’intervallo della partita saranno invece consegnati dei riconoscimenti alla carriera ad alcuni

allenatori e preparatori fisici che hanno segnato un’epoca di basket a Siena, sia per le loro professionalità, che per il legame con la formazione, scolastica e sportiva. I riconoscimenti saranno consegnati al Professor Ezio Cardaioli, storico coach della Mens Sana negli anni 70′-80′ che ha condotto dalla C fino alla serie A, nonché insegnante di educazione fisica; a Giorgio Brenci, anch’egli storico coach senese che ha allenato la Mens Sana in serie A; Sandro Finetti, maestro di basket, che oltre ad aver allenato categorie professionistiche ha avviato al basket tantissimi

giovani e meno giovani cestisti senesi. Oltre a loro, un premio sarà consegnato anche a Roberto Morrocchi, storico allenatore e poi Presidente della Mens Sana Basket pluriscudettata, a Raffaele Taglialatela, preparatore atletico della Mens Sana negli anni 70′-80′ ed a Maurizio Forconi,

preparatore atletico della Mens Sana Basket degli “anni d’oro”, fino al 2014.

La biglietteria sarà aperta dalle ore 18.00 ed i prezzi dei biglietti sono: Under 12 anni gratuito, da 12 a 18 anni biglietto ridotto a 5 euro, per gli altri 10 euro.