L’agenda di Siena News – ‘Come diventiamo quello che siamo?’ se ne parla agli Intronati

Come diventiamo quello che siamo?

‘Come diventiamo quello che siamo?’ questo è il titolo dell’appuntamento di domani alle 17.30 nella sala storica della biblioteca comunale degli Intronati. Un’occasione per riflettere su cosa origina il nostro modo di essere e di vivere. Di pensare. A quali linee di pensiero riconoscere autorevolezza, a cercare nella scienza molte delle tante risposte che rimangono sospese negli adulti che difficilmente, forse per un troppo e mal gestito amore, riescono a riconoscere particolari segnali nei loro figli e, se docenti, nei loro allievi. Ne parlerà lo psichiatra e psicoterapeuta Mario Antonio Reda, già ordinario di psicologia clinica dell’Ateneo senese.

Suolo, risorsa limitata e non rinnovabile che ha bisogno di essere protetta

L’iniziativa promossa da Eurobic e Cna Siena in collaborazione con il Comune e rivolta alle imprese, ai liberi professionisti, agli amministratori e ai dipendenti Pa attivi nella gestione e nella cura del territorio ha l’obiettivo di approfondire le competenze di coloro che vi operano, promuovere il dibattito tra i diversi attori e lo sviluppo di reti territoriali. L’appuntamento sarà dalle 16 alle 19 nell’auditorium della Cia di Siena in via delle Arti, 4.

Per informazioni sul convegno: [email protected] o telefonando 0577 99501.

Al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa arriva ‘Caterina’

‘Caterina’, il film di Francesco Corsi su una delle più grandi figure del folk italiano: Caterina Bueno. Dopo i due Premi al 60° Festival dei Popoli, tra cui il Premio del pubblico MyMovies.it e il Premio “Gli Imperdibili”, arriva il 23 gennaio a Colle Val D’Elsa e al cinema dal 15 febbraio distribuito da Kiné in un lungo tour per l’Italia che partirà proprio da Firenze città di Caterina Bueno. Caterina sarà al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa alle 19.30.