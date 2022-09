L’agenda di Siena News – al via la nona edizione della rassegna canina amatoriale ‘Can…Assta’

Venerdì 23 settembre

La Notte dei ricercatore inizia con un calendario ricco di attività: prima tappa Ecologia

Qual è il modo migliore per educare i giovani all’ecologia e all’agricoltura rigenerativa? Potrai scoprirlo partecipando ai due giorni di confronto e dialogo con Deafal ONG e Siena Art Institute organizzati dal Community Hub e scoprire come coinvolgere e sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura agroecologica! L’appuntamento è a partire dalle 15 al Siena Art Institute Onlus, Via Enea Silvio Piccolomini, 2, 53100 Siena.

Vivi Siena 2022 volge al termine con un week end ricco di eventi musicali

A partire dalle 21.30 in Piazza Jacopo della Quercia protagonisti sul palco i “Mamaskin”, Maneskin Tribute Band, in concerto con tutti i successi di uno dei gruppi rock italiani più apprezzati sulla scena nazionale e internazionale.

Al San Niccolò l’anteprima del libro di Paolo Iabichino: Scrivere Civile

Al complesso universitario del San Niccolò alle 15.30, in una delle lezioni aperte del Master in Comunicazione d’impresa dell’Università di Siena, verrà presentato, in anteprima nazionale, “Scrivere civile. Pubblicità e brand al servizio della società”, il nuovo libro di Paolo Iabichino, scrittore pubblicitario, direttore creativo e fondatore, insieme a Ipsos Italia, dell’Osservatorio Civic Brands.

Sabato 24 settembre

A Beaux Art arriva “Sottosopra”, la mostra dedicata alle opere di Natalia Camprili

Tra fiaba e magia Siena ospita “Sottosopra”, la mostra che propone l’opera di Natalia Caprili e che, fino al 14 ottobre 2022, sarà allestita – ad ingresso libero – presso la Galleria Beaux Art di via Cecco Angiolieri, Illustratrice, pittrice, musicista, Natalia Caprili (conosciuta come “Nai”) nei suoi lavori accompagna lo spettatore alla scoperta di un universo onirico fatto di parole, suoni, colori. “Sottosopra” è un inno a tutto quello che di immaginifico c’è nel nostro mondo, un invito a leggere la realtà con occhi differenti a recuperare lo stupore come chiave di lettura del quotidiano. La fiaba, la musica, il disegno diventano così armi potenti per avventurarsi in un sentiero lungo il quale perdersi per poi ritrovarsi.

Orario: lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30; dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30; domenica chiuso; Info: tel 0577 280759; www.artsiena.com

Crazy 90 chiude Vivi Siena 2022

Dalle 21.30 tutti in Piazza Jacopo della Quercia a Siena per muovere le anche e danzare a ritmo della musica dance anni ’90, protagonisti saranno i “Crazy 90”, con dj set e animazione.

Giornate Europee del Patrimonio: divertimento e cultura al Museo del paesaggio di Castelnuovo Berardenga

alle ore 16.30, è prevista una visita guidata al Museo del Paesaggio seguita da un laboratorio sulla tessitura a mano in

collaborazione con l’associazione Quinquatrus, nata nel 2013 per promuovere il comprensorio chiantigiano attraverso l’arte, l’artigianato e una “cultura del saper fare” legata agli oggetti di uso quotidiano e agli antichi mestieri del territorio. *Domenica 25 settembre* l’appuntamento sarà dedicato ai bambini, con una visita guidata del Museo che prenderà il via alle ore 11 e accompagnerà i più piccoli alla scoperta della vita contadina mezzadra e delle tradizioni chiantigiane. Dopo la visita, i bambini presenti potranno partecipare a un laboratorio artistico.

A castellina in Chianti appuntamento con la Giornata degli Etruschi

Appuntamento con il Museo Archeologico del Chianti senese Giornata degli Etruschi 2022: a passeggio sulle colline del Chianti tra archeologia e panorami da foto. il Museo al numero 0577-742090 o all’indirizzo mail

[email protected].

A Sarteano la presentazione di “Donne storie di confine e oltre”, di Patrizia patrizi

Presentazione del libro “Donne storie di confine e oltre” di Patrizia Patrizi, un viaggio tra Umbria e Toscana che muove dall’idea di raccontare le “donne comuni” per valorizzare le piccole realtà. Appuntamento a Sarteano alla Biblioteca Comunale alle 16.30. Sarà un affascinante viaggio ripercorrere le tante sfaccettature delle donne protagoniste del *libro di Patrizia Patrizi “/Donne storie di confine e oltre/” che sarà presentato a Sarteano, in provincia di Siena, *sabato 24 settembre 2022, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Comunale (in Viale Amiata, 1). Alla presentazione, oltre alla presenza dell’autrice, interverranno Flavia Rossi, Lucia Mancini* e Francesca Massi. La presentazione sarà accompagnata da alcune letture, tratte dal libro, a cura di *Bruna Manzoni *e dall’installazione artistica denominata “/Omaggio al mio luogo natio/” di *Cinzia Verni.

Domenica 25 settembre

“Can…Assta”: al via la rassegna canina amatoriale

Assta Odv quest’anno, propone la 9°edizione della Rassegna Canina Amatoriale “Can…Assta”, nella Fortezza Medicea di Siena, domenica 25 settembre 2022. Le iscrizioni sono aperte a tutti i cagnolini, meticci e di razza dalle 9:00 alle 10:30. La sfilata inizierà alle 10:30 e si concluderà con le premiazioni alle 12:30. Saranno premiati i primi classificati delle sei categorie in gara. In aggiunta quattro premi speciali: gioventù, anzianità, simpatia e bellezza. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i cani iscritti. Il ricavato della manifestazione sarà interamente destinato alle cure e al mantenimento dei cani di cui si occupa l’associazione Assta Odv. Saranno allestiti vari stand a tema e per chi ha piacere c’è la possibilità di trattenersi a pranzo dopo la manifestazione, previa prenotazione. Per informazioni chiamare il numero 338-6969314