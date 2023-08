Calici di Stelle, a Rapolano Terme osservazione del cielo, musica e degustazioni

Tutto pronto a Rapolano Terme per Calici di Stelle, in programma mercoledì 9 agosto a partire dalle ore 21 nelle piazze del centro storico del paese. L’appuntamento unirà musica dal vivo, osservazione del cielo e degustazioni che vedranno protagoniste le eccellenze del territorio e non solo.

Ad animare il centro storico rapolanese saranno, infatti, i sapori della tradizione toscana proposti dai ristoranti locali in abbinamento ai vini Grance Senesi DOC, Vermentino toscano, Brunello di Montalcino DOCG, Maremma Toscana Cabernet, bollicine friulane, Lambrusco emiliano e Pinot bianco. La serata sarà accompagnata dalla musica della Bad Com Rock Band di Siena e dell’Associazione Bandistica “Sorgente Musicale” di Rapolano Terme, oltre alla possibilità di osservare le stelle con gli Amici astrofili del Centro Culturale La Piana.

Calici di Stelle è promosso in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Città del Vino e dal Movimento del Turismo del Vino. A Rapolano Terme conta sulla collaborazione del Comune, della Società Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme e l’associazione culturale “La Piana”.