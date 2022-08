Calici di stelle: l’evento eno-turistico dell’estate

Calici di stelle, amarcord.

Sì, mi ricordo bene quando era nato come una “seratina” per bere qualche calice di buon vino guardando il cielo con il cannocchiale, sperando di vedere – fra pianeti e costellazioni – anche qualche stella cadente tipica della notte di San Lorenzo. Adesso, è invece diventato il grande evento eno-turistico dell’estate italiana, con un cartellone di appuntamenti che è iniziato il 29 luglio e finirà il 15 agosto.

Merito, naturalmente, degli organizzatori, che sono l’Associazione nazionale Città del Vino ed il Movimento del Turismo del Vino, e dei comuni e delle aziende che ne fanno parte. Ma merito anche di una formula intrigante ed accattivante, che ha saputo mettere insieme – con l’ingrediente segreto della leggerezza – luoghi bellissimi come scenario della serata, vini sorprendenti da degustare e curiosità astronomiche da scoprire.

Il calendario completo degli appuntamenti (www.cittadelvino.it/articolo.php?id=Njk4OA==) è davvero interessante da leggere e la manifestazione sta entrando nel vivo proprio in questi giorni.

In Toscana sono diciotto le città del vino che hanno aderito a Calici di Stelle, a partire da Siena, dove ci sono ben quattro luoghi che mercoledì 10 agosto saranno al centro dell’attenzione: la Fortezza Medicea (con degustazioni di vino dalle ore 21 alle 24), il Santa Maria della Scala ed il Museo Civico con le aperture notturne straordinarie, l’Orto dei Tolomei con l’osservazione guidata del cielo, magari con qualche spettacolare stella cadente.

A Montepulciano, invece, sempre il 10 agosto l’intero centro storico sarà animato da degustazioni, incontri e musica, mentre a Castagneto Carducci ci sarà un vero e proprio percorso sensoriale e la possibilità di visitare il nuovo Castello delle meraviglie, con oggetti originali e pezzi unici realizzati da artigiani, artisti e abili hobbisti.

A Carmignano, la Rocca sarà teatro di incontri fra vino e stelle addirittura per quattro giorni consecutivi, da sabato fino a mercoledì, e saranno quattro i giorni di festa anche a Castellina in Chianti, con ballo in piazza, degustazioni, aperitivi per bambini (ovviamente analcolici!), spettacoli teatrali e street food.

Infine, Gavorrano: dove hanno saggiamente preferito posticipare il programma di animazione lungo le vie cittadine al 12 agosto, offrendo così un’opportunità in più a coloro per San Lorenzo hanno già scelto un’altra località.

Roberto Guiggiani