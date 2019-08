I violoncellisti di Greensmith alla Chigiana

Le formazioni cameristiche allieve del nuovo docente di violoncello Clive Greensmith protagoniste a Palazzo Chigi Saracini

A partire da quest’anno, l’Accademia Chigiana di Siena si fregia di un nuovo e prestigioso docente di musica da camera : si tratta del violoncellista Clive Greensmith, la cui esperienza – quale solista di calibro, e quale membro di uno dei quartetti più importanti al mondo, il Tokyo Quartet oltre che, più recentemente, di membro fondatore del Trio Montrose – è sinonimo e garanzia di estrema perizia agli occhi delle giovani formazioni cameristiche, alle prese con l’arduo passaggio dalla fase di altro perfezionamento musicale a quella del vero e proprio debutto professionale. Domani sera, alle 21.15 a Palazzo Chigi Saracini il Chigiana International Festival 2019 tiene a battesimo due giovani formazioni internazionali, il Quartetto Eridiano e il Trio Roszyk-Sanna-Boggian, in un programma di brani molto amati dal grande pubblico, comprensivo del giovanile Quartetto in la minore n.2, op.13 di Mendelssohn e del Trio in mi bemolle, n.2 op.100, D.929 di Schubert.

Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato, Rotary Club Siena Est e Rotary Club Siena. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz , l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, i Conservatori della Toscana, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, il Parco delle Sculture del Chianti, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione Amolamiaterra, l’Associazione Le Dimore del Quartetto, le residenze Campansi e Villa I Lecci. Si ringraziano in modo particolare Confindustria Toscana Sud, l’Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato e gli altri membri dell’Albo d’onore, oltre che tutti gli Amici della Chigiana, per il caloroso e generoso sostegno riservato all’Accademia.



Media partner del Chigiana International Festival 2019 sono Trenitalia, Classica HD, Amadeus, La Nazione QN, RadioSienaTV e SienaNews. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Radio 3 Rai e Radio Classica Rai che trasmetteranno alcuni dei più importanti concerti del Festival.

PROGRAMMA



Lunedì 5 agosto, Palazzo Chigi Saracini, ore 21.15

Concerto del Corso di​

Quartetto d’archi e musica da camera per pianoforte e archi

Clive Greensmith docente

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Amburgo 1809 – Lipsia 1847

Quartetto per archi n. 2 in la min. op. 13

Adagio. Allegro vivace

Adagio non lento

Intermezzo. Allegretto con moto. Allegro di molto

Presto

QUARTETTO ERIDANO

Davide Torrente violino (Italia)

Sofia Gimelli violino (Italia)

Carlo Bonicelli viola (Italia)

Chiara Piazza violoncello (Italia)

Franz Schubert

Himmelpfortgrund, Vienna 1797 – Vienna 1828

Trio n. 2 in mi bem. magg. op. 100 D. 929

Allegro

Andante con moto

Scherzando. Allegro moderato. Trio

Allegro moderato

TRIO ROSZYK – SANNA – BOGGIAN

Andrej Roszyk violino (Austria)

Giulio Sanna violoncello (Italia)

Tommaso Boggian pianoforte (Italia)