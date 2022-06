Al via oggi la terza edizione di Obiettivo Tricolore

È ripartita questa mattina la staffetta Obiettivo Tricolore, il grande evento che coinvolge atleti paralimpici organizzato da Obiettivo3 e ideato dal campione paralimpico ed ex pilota di Formula Uno Alex Zanardi. È la terza edizione della manifestazione che vede ciclisti effettuare centinaia di chilometri in giro per l’Italia. La partenza è stata effettuata questa mattina da Santa Maria di Leuca, in Puglia; i corridori effettueranno adesso 21 tappe per lo Stivale per arrivare il 26 giugno a Cortina d’Ampezzo.

Saranno in tutto 65 i ciclisti che si sono posti l’obiettivo di effettuare tutte e ventuno le tappe. Il tracciato quest’anno non passerà dalla Toscana ma attraverserà l’Italia privilegiando il lato adriatico transitando da Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e poi ancora verso nord fino a Cortina.

Tra i 65 corridori partecipanti all’iniziativa ci sono anche atleti che sognano di prendere parte alle prossime Paralimpiadi a Parigi. Il pensiero di tutti i corridori è per Alex Zanardi, ideatore di questa manifestazione, che nel 2020 fu coinvolto in un bruttissimo incidente stradale nel Senese, nella strada tra Pienza e San Quirico d’Orcia, proprio in una delle tappe di quella che era la prima edizione di Obiettivo Tricolore.