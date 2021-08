L’agenda di Siena News – la chitarra di Eliot Fisk protagonista del Chigiana Festival

Nuovo appuntamento con il Chigiana International Festival & Summer Academy 2021

Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2021 giunge a uno speciale appuntamento dedicato alla chitarra classica: Eliot Fisk presenterà il concerto Fuoco e ghiaccio a Pieve di Ponte allo Spino di Sovicille (21.15) in collaborazione con il Comune di Sovicille. Eliot Fisk è da decenni un punto di riferimento assoluto nel panorama del chitarrismo internazionale. Virtuoso di stupefacente versatilità, Fisk è stato allievo diretto di una leggenda della chitarra come Andrés Segovia che di lui ha detto: «Considero Eliot Fisk uno degli artisti più brillanti, intelligenti e dotati dei nostri giorni, non solo tra i chitarristi ma tra gli strumentisti in generale. Sia che si tratti di interpretare la bellezza delle composizioni classiche, sia la ricchezza di colori della musica di oggi, la sua tecnica, chiara e flessibile, e il suo stile nobile lo collocano ai massimi livelli del panorama artistico contemporaneo». Biglietteria e informazioni – I biglietti dei concerti possono essere acquistati on-line sul sito www.chigiana.org e presso le Biglietterie di Palazzo Chigi Saracini (tutti i giorni 9.30-12.30, esclusa la domenica). Il giorno del concerto la vendita proseguirà presso la relativa sede a partire da 2 ore prima dell’inizio dello spettacolo. Per consentire il ritorno agli spettacoli dal vivo di un’ampia fascia di appassionati di musica, i biglietti hanno prezzo unico di 10 euro (ridotti 5 euro).



Nel Giardino del Tribunale di Siena si presenta “I Trenta Assassini” di Marco Delogu

Cinquanta ritratti, ventinove realizzati nel 1998, cinque nel 2003 e sedici ex novo nel giugno 2021. La nuova edizione del volume “I trenta assassini”, Punctum editore, sarà presentata il prossimo lunedì 16 agosto dalle 18.30 nel Giardino Segreto del Tribunale Civile di Siena. Insieme all’autore Marco Delogu interverranno Margherita Anselmi Zondadari, Nicoletta Fabio e Cosima Spender. Marco Delogu è un fotografo, curatore e editore italiano che vive e lavora tra Londra dove ha diretto l’Istituto Italiano di Cultura dal luglio 2015 al luglio 2019 e la maremma toscana. Attualmente è in corso presso il Cortile del Podestà a Siena, in piazza del Campo, la mostra con i 16 nuovi ritratti. Per la presentazione del volume il 16 agosto l’ingresso è da via Camollia 85 (fino alle ore 18:30) o successivamente da via del Romitorio 4. L’iniziativa, ad ingresso libero, si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid.

A San Casciano dei Bagni per parlare di progresso sostenibile

sulla panchina de La Terrazza, Carlo Marroni, scrittore e caporedattore di politica ed economia internazionale al Sole 24 Ore, modera un confronto tra due grandi della scena mondiale l’economista Joseph Ingram e il fisico Bernard F. Schutz, entrambi impegnati in un progresso sostenibile. Joseph Ingram è il direttore di Capitalis Partners, un consigliere esperto del Dialogo sulla Crescita Globale ed ex-presidente del North-South Institute, già rappresentante speciale della Banca Mondiale alle Nazioni Unite e all’Organizzazione Mondiale del Commercio. Bernard F. Schutz è docente di fisica e astronomia nell’Università di Cardiff, in Galles, direttore emerito dell’Albert Einstein Institute in Germania, e un membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti. Prenotazioni: [email protected]

Il Chianti Festival celebra il gran finale alla Certosa di Pontignano

Gran finale di stagione per il Chianti Festival 2021. L’ultimo appuntamento è in programma *giovedì 12 agosto, alle 21.15, alla Certosa di Pontignano con Stefano Massini, che metterà in scena il suo spettacolo *“L’alfabeto delle emozioni”*. La performance sarà preceduta, a partire dalle ore 19.30, da una cena-buffet. Per entrambi gli appuntamenti è richiesta la prenotazione scrivendo a [email protected] <[email protected]> oppure consultando il sito www.teatrovittorioalfieri.com <http://www.teatrovittorioalfieri.com/>. Per accedere alle iniziative del Chianti Festival è necessario rispettare le normative sul Green pass previste dal Decreto-legge n.105 del 23 luglio 2021 per contrastare la diffusione del Covid-19, in vigore da oggi, venerdì 6 agosto.

A Pienza va in scena la “Corte musicale”, protagonista dell’evento Orazio Sciortino

Il programma della Corte musicale, presso il podere Gonzaga (stradaprovinciale 51, km. 11, nel comune di Pienza) prosegue con un recital pianistico di Orazio Sciortino il cui programma verrà costruito sul momento, sulla base di associazioni e suggestioni, (18,45). Pianista, compositore, e direttore d’orchestra, Orazio Sciortino collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere: Teatro alla Scala di Milano, MiTo Settembremusica, Orchestra Verdi di Milano, Orchestra del Teatro La Fenice, Bologna Festival, IUC di Roma, Ravello Festival, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Festival della Valle d’Itria, Sagra Malatestiana di Rimini, Società del Quartetto di Milano, Teatro Lirico di Cagliari, Sociedad Filarmonia di Lima, Nuova Harmonìa di Buenos Aires, Festival di Ankara, Konzerthaus di Berlino, Salle Molière di

Lyon, Ottawa Chamber Music Festival, Sala Cecilia Meireles di Rio De Janeiro etc.

La Notte Bianca continua a Montalcino alla fattoria dei Barbi

Torna la Notte Bianca alla Fattoria dei Barbi (loc. Podernovi 170, Montalcino), l’evento serale – e su prenotazione – dedicato agli amanti del vino e degli astri, organizzato in occasione dell’iniziativa nazionale Calici di Stelle del Movimento turismo del vino. Appuntamento alle 18 per le visite guidate alle cantine storiche e al Museo della Comunità di Montalcino e del Brunello. A seguire (ore 20), aperitivo e cena placée all’aperto a lume di candela firmata dalla Taverna dei Barbi, con dress code rigorosamente bianco, sia per gli ospiti che per le specialità dello chef Maurizio Iannicello. A tingere i calici, i vini della storica cantina ilcinese, dall’iconico Brusco dei Barbi al Brunello di Montalcino e non solo. E dopo cena proseguono le chiacchiere sotto le stelle, mentre per gli appassionati di shopping, il punto vendita resta a disposizione per tutta la durata dell’evento (fino alle 01:00).

A Chianciano Terme si celebra Dante Alighieri

Il progetto di arte, letteratura e teatro “Dell’Arte Contagiosa” arriva a Chianciano Terme, alle 21 nella Collegiata di San Giovanni Battista, dove l’attrice Marina Mariotti, dell’associazione culturale “Arte in Scena”, narra e interpreta il Canto XXVI dell’Inferno della Divina Commedia. Quella a Chianciano Terme è la 30esima tappa di un vero e proprio itinerario che, iniziato il 12 giugno scorso, fino al 28 agosto raggiungerà in tutto 40 città toscane proponendo in ciascuna un Canto tratto dell’Inferno dantesco. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Toscana, del Comitato nazionale Dante 2021, e rientra nel programma di eventi “Dante o Tosco”, dedicato al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Info: 3472517702, <mailto:[email protected]> [email protected],

www.associazionearteinscena.it

A Castelnuovo Berardenga ad ammirare le stelle

Degustazioni di vino e sapori tipici del territorio, musica, osservazione delle stelle e spettacoli per i più piccoli. E’ variegato e per tutte le età il programma di Calici di Stelle che animerà Castelnuovo Berardenga venerdì 13 agosto, promosso dall’associazione ‘Città del Vino’ e dalle cantine aderenti al ‘Movimento Turismo del Vino’ in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’accesso alla serata sarà consentito nel rispetto delle normative sul Green pass previste dal Decreto-legge n.105 del 23 luglio 2021 per contrastare la diffusione del Covid-19. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Ufficio turistico di Castelnuovo Berardenga al numero 0577-351337.