Da Sanremo a Montalcino. Sting arriva nella patria del Brunello

A San Gimignano il federalismo demaniale culturale è realtà. Gara pubblica Ue per valorizzare l’ex carcere ed ex convento di San Domenico. Nuova vita per l’ex carcere di San Domenico. Da circa un mese è approdata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la procedura di gara pubblica di concessione in project financing per selezionare il partner privato per il risanamento e la valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere. San Gimignano è stato il primo Comune ad attuare il federalismo demaniale culturale grazie ad un ‘Accordo di Valorizzazione’ siglato con il Mibact e l’Agenzia del Demanio nel 2011 e poi modificato nel 2014