Da domenica in Fortezza la mostra sugli esuli da Fiume, Istria e Dalmazia

“L’esodo degli italiani dell’Adriatico orientale: dall’Istria, Fiume e Dalmazia ai campi profughi”, è la mostra didattica a cura dell’Unione degli Istriani libera provincia dell’Istria in esilio che sarà inaugurata domenica 28 novembre alle 11.30 in Fortezza Medicea nelle sale del Bastione della Madonna.

La mostra allestita ricalca puntualmente, anche se in forma ridotta, l’esposizione del Museo di carattere nazionale Crp di Padriciano, l’unico sito in Italia che illustra – nell’area del più grande campo profughi (per una superficie di 2,5 ettari) realizzato nel nostro paese per l’accoglienza delle migliaia di istriani, fiumani e dalmati in fuga dalla Venezia Giulia occupata prima ed annessa poi dalla Jugoslavia – la difficile vita dei profughi.

“Il primo dovere che ha un ente pubblico è quello di rappresentare i fatti storici che sono avvenuti – ha spiegato il sindaco di Siena Luigi De Mossi – senza troppe interpretazioni, lasciando le persone libere di comprendere ciò che succede e che è accaduto nei nostri territori. E’ questo l’unico modo affinché certe situazioni non si verifichino più nel futuro”.

Articolata su pannelli didattici, la rappresentazione di un assortimento di masserizie originali dalle collezioni del Museo, la mostra ha lo scopo di approfondire una tematica poco conosciuta, ovvero la lunga odissea dei 350 mila esuli adriatici accolti in Italia ed internati in oltre 120 strutture dal Friuli alla Sicilia e dalla Puglia al Piemonte, molti dei quali vissero in fabbricati malsani ed inadeguati anche per oltre dieci anni.

I dati pubblicati nei pannelli sono stati raccolti in oltre quattro anni di ricerche condotte per oltre quattro anni nei maggiori archivi italiani, ed in particolare nell’archivio centrale dello Stato in Roma. La mostra, con il patrocinio del Comune di Siena, è resa possibile grazie ad un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e del Ministero della Cultura.